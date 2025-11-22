Per il funerale Ornella Vanoni aveva deciso già tutto dalla bara al vestito, dove finiranno le sue ceneri

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Era il dicembre 2023 quando Ornella Vanoni aveva deciso, ironicamente, di raccontare come avrebbe voluto che fossero i suoi funerali. L’artista, scomparsa il 21 novembre a causa di un arresto cardiocircolatorio, aveva già immaginato quale musica avrebbe fatto da colonna sonora alle sue esequie. Inoltre, aveva deciso quale abito indossare e dove cospargere le sue ceneri. Per i suoi 90 anni, l’artista aveva chiesto di essere ricordata a Milano con un’aiuola in centro. Intanto, la camera ardente per Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro di Milano, in via Rovello, domenica 23 novembre, dalle 10 alle 14 e lunedì 24 novembre, dalle 10 alle ore 13.

Funerali di Ornella Vanoni, le ceneri cosparse in mare

In una puntata di Che Tempo Che Fa, in onda su Nove, dove la cantante da anni era ospite fissa, Ornella Vanoni aveva scelto di anticipare i dettagli dei suoi funerali.

Ad un sorpreso e divertito Fabio Fazio, con ironia, l’artista aveva rivelato di aver già deciso cosa indossare, un vestito di Dior.

ANSA Ornella Vanoni ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della prima stagione di Che tempo che fa su Nove

Per quanto riguarda invece le sue ceneri era stata schietta come sempre.

“Poi buttatemi in mare, quello che vi pare… Mi piacerebbe Venezia, fate come volete”, aveva scherzato Ornella Vanoni sui suoi funerali.

Anche per questo motivo, aveva spiegato, voleva una bara economica.

L’incontro con Paolo Fresu

Paolo Fresu era, invece, il musicista scelto per suonare durante le sue esequie.

Il trombettista è stato un caro amico e ha collaborato spesso con Ornella Vanoni, sia nei suoi album che nei suoi tour.

In un’intervista a La Nuova Sardegna, la cantante aveva raccontato del suo primo incontro con il musicista.

“Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto Paolo. Al Tangram di Milano c’era un concerto di un trio meraviglioso tra i quali anche un trombettista italiano. Quando è arrivato faceva paura, tutto spettinato, con la coda tutta storta… poi ha iniziato a suonare e mi ha spezzato il cuore…”, aveva rivelato.

Ornella Vanoni, morta nella sua casa di Milano, aveva poi spiegato di aver finalmente capito in quel momento di aver trovato il trombettista che cercava da anni.

Dopo avergli lasciato un biglietto con i complimenti e il suo numero di telefono, il giorno dopo è nato il feeling giusto per lavorare insieme.

Un’aiuola in suo onore

Ornella Vanoni, in occasione del suo novantesimo compleanno, oltre alla dedica a suo figlio Cristiano Ardenzi, aveva anche aggiunto un ulteriore dettaglio sui suoi funerali.

Al Corriere della Sera, aveva confessato che avrebbe preferito che fosse istituita un’aiuola in suo onore al centro di Milano, ma non per le sue esequie.

“La voglio da viva. Adesso. ‘Aiuola Ornella Vanoni, manutenuta da lei’. Me ne prenderei cura di persona. Pianterei fiori e pomodori”, aveva dichiarato.