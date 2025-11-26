Per il New York Times le condizioni di Donald Trump "stanno peggiorando", attacco del presidente al giornale

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Molto presente all’estero, meno in patria. Il prestigioso quotidiano statunitense New York Times che ha analizza l’agenda del presidente Donald Trump, sottolineando come abbia meno appuntamenti e giri di meno rispetto al suo primo mandato, mettendo in dubbio la sua energia e la sua salute. Secca e immediata la replica del tycoon: “Giornale scadente, sto benissimo”.

Il New York Times e le condizioni di Donald Trump

Le condizioni di salute del 79enne Donald Trump sono tornate sotto i riflettori dei media americani, soprattutto dopo il pisolino nello Studio Ovale.

In particolare è stato il New York Times a sostenere, in un lungo reportage, come la realtà del tycoon sia lontana dall’immagine di virilità, energia e resistenza fisica che lui e il suo staff cercano di proiettare.

Il presidente Usa Donald Trump

In realtà, stando alla tesi del quotidiano newyorchese, il presidente sarebbe sempre più stanco e affaticato: “Ha le pile scariche“, si legge sul giornale.

Trump contro la giornalista: “Brutta dentro e fuori”

Trump è il più anziano a essere stato eletto alla presidenza negli Stati Uniti e, per prevenire qualsiasi critica sulla sua età, si paragona spesso a Joe Biden, che a 82 anni era diventato il più anziano in carica.

Trump, come è facile immaginare, non ha gradito il reportage del New York Times e ha subito replicato a suo modo: “Il reportage è sbagliato, come quasi tutto ciò che scrivono su di me, compresi i risultati elettorali, tutti volutamente negativi”, ha attaccato su Truth.

Trump ha poi definito il Nyt un “foglio scadente” e un “nemico del popolo”. Ma non si è limitato a questo, aggiungendo anche un insulto sessista all’autrice dell’articolo, Katie Rogers, definita “una giornalista di terza categoria, brutta sia dentro che fuori”.

Gli impegni di Trump

Trump ha poi ammesso che “ci sarà un giorno che avrà meno energia”, ma, ha aggiunto, “con un test cognitivo perfetto, non è questo il giorno”. Per il giornale, tuttavia, basta analizzare il suo programma giornaliero per rendersi conto di come siano diminuiti gli eventi pubblici e i viaggi in patria rispetto al suo primo anno in carica, nel 2017, sebbene abbia effettuato più viaggi all’estero.

Inoltre la maggior parte dei suoi impegni si svolge in media tra mezzogiorno e le 17, mentre quasi nove anni fa gli eventi di Trump iniziavano alle 10.30.

Sempre secondo l’analisi del New York Times, il numero totale di apparizioni ufficiali del presidente americano è diminuito del 39%: nel 2017 ha avuto 1.688 eventi tra il 20 gennaio e il 25 novembre, quest’anno solamente, si fa per dire, 1.029.

La salute e l’agenda del presidente Usa

Non va poi dimenticato come l’agenda del tycoon resti comunque la più impegnativa del mondo, anche per persone che hanno meno di 79 anni: Trump appare davanti ai media e risponde alle domande molto più spesso di quanto abbia mai fatto Biden.

Leader stranieri, amministratori delegati, donatori e altri lo incontrano quasi tutti i giorni e lo vedono in azione. Ma la batteria di Trump, secondo il New York Times, appare sempre più scarica. Dopo la missione in Asia poi è stato pizzicato con la testa ciondolante dietro la scrivania dello Studio Ovale.

Il presidente Usa comunque si è sottoposto a una visita medica a ottobre, pochi mesi dopo il suo ultimo check-up annuale, ed è stato sottoposto sia ad una risonanza magnetica che ad un test cognitivo. La Casa Bianca non ha spiegato il perché, ma ha assicurato come si tratti di una procedura standard.