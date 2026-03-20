Per il referendum del 22 e 23 marzo liste uniche per uomini e donne in ordine alfabetico, prima volta dal 1946

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Sarà la prima volta nella storia delle elezioni che gli elettori italiani non saranno divisi tra uomini e donne. Al referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo, quello riguardante la riforma Costituzionale sulla Giustizia, i votanti saranno inseriti in liste uniche, redatte in ordine alfabetico. Era già accaduto a livello regionale, ma è la prima volta che la novità si applica a livello nazionale.

I votanti non più divisi tra uomini e donne

È stato l’emendamento, di cui è firmataria la senatrice del Pd Cecilia D’Elia, al decreto-legge 27 del 2025 a introdurre la modifica.

Il cosiddetto decreto elezioni elimina la distinzione tra uomini e donne al seggio, prevedendo liste uniche in ordine alfabetico.

ANSA

Lo stesso decreto ha introdotto la possibilità del voto per i fuorisede allo scorso referendum e l’eliminazione dell’utilizzo del cognome del marito per le donne sposate o vedove.

Convertito in legge nel maggio 2025, dunque non attuabile per questioni di tempo alle precedenti elezioni, è la prima volta che applica i propri effetti a livello nazionale.

Liste uniche al referendum

A differenza di quanto fatto fino ad oggi, i votanti non dovranno più dividersi in due file distinte per sesso al seggio.

I registri elettorali saranno stilati in ordine alfabetico e divisi in due intervalli: uno dalla A alla L, l’altro dalla M alla Z.

Chi andrà a votare non sarà dunque più tenuto a esplicitare il genere attribuito sulla carta d’identità e nel quale potrebbe non riconoscerci.

L’emendamento è stato pensato per garantire la privacy di chi sta affrontando un percorso di transizione e di tutti coloro che non si riconoscono né nel genere maschile né in quello femminile.

È la prima volta a livello nazionale

Le liste uniche sono già state utilizzate nel Comune di Genova, in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2025.

“Questo è un seggio accessibile, inclusivo e rispettoso delle identità trans e non binarie. La fila di attesa è unica e non distinta per genere” recitava il cartello esposto fuori dai seggi elettorali genovesi.

La nuova procedura è stata attuata in seguito anche in altre città nelle ultime elezioni regionali. Il referendum del 22 e 23 marzo è il primo banco di prova nazionale.

“Sulle liste separate superiamo una regola anacronistica, – sono le parole della senatrice Cecilia D’Elia, firmataria del decreto – che poteva essere anche fonte di discriminazione per persone non binarie o in transizione”.