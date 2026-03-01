Per il televoto di Sanremo 2026 ha vinto Sayf contro Sal Da Vinci, successo deciso da stampa e radio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo 2026 con la canzone Per sempre sì. Secondo i telespettatori però avrebbe dovuto vincere Sayf con la sua Tu mi piaci tanto. Il cantante genovese è stato infatti il più votato dal pubblico a casa: ha vinto al televoto con il 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci, poi Arisa terza con la sua Magica favola col 19,2%. Quindi per la vittoria del cantante napoletano sono stati decisivi i voti della giuria della stampa e delle radio.

Sanremo 2026, per il televoto ha vinto Sayf davanti a Sal Da Vinci

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci con la canzone Per sempre sì, a completare il podio Sayf con Tu mi piaci tanto e Ditonellapiaga con Che Fastidio!.

Come spesso accade, la classifica finale della 76ª edizione del Festival e la vittoria del cantante napoletano sono stati accolti da polemiche e contestazioni varie.

ANSA

Con tanti spettatori che criticano la vittoria di Sal Da Vinci, mentre molti altri la ritengono ampiamente meritata.

Alla base delle polemiche il fatto che il televoto ha premiato il secondo classificato, Sayf, sul reale vincitore.

La classifica del televoto nella finale di Sanremo 2026

Tu mi piaci tanto di Sayf è stata infatti la canzone più votata dal pubblico a casa con il 26,4% dei voti.

Sal Da Vinci è arrivato secondo nella classifica del solo televoto, con il 23,6%.

A seguire Arisa con Magica favola al 19,2%, Ditonellapiaga con Che fastidio! al 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9% per Male necessario.

Il televoto è però soltanto una delle tre componenti che vanno a creare il voto totale.

Nella classifica finale Sal Da Vinci ha vinto col 22,2% dei voti, davanti a Sayf col 21,9% e a Ditonellapiaga col 20,6%. Poi Arisa col 18,9% e Fedez & Masini con il 16,5%.

Per la vittoria dell’artista partenopeo è stato quindi decisivo il voto della giuria della stampa e delle radio.

Come funziona il voto

Per decretare il vincitore, il regolamento del Festival di Sanremo prevede un sistema di votazione pensato per bilanciare il gradimento popolare con il giudizio tecnico degli esperti.

La classifica finale viene stilata sulla base dei voti raccolti da tre componenti (voto da casa, stampa e radio), ciascuno dei quali pesa un terzo del totale.

Questa la ripartizione dei voti delle diverse componenti:

34% televoto ;

; 33% giuria della sala stampa , tv e web;

, tv e web; 33% giuria delle radio.