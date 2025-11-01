Per l'omicidio di Meredith Kercher spunta un nuovo nome mai indagato: rivelazione choc del magistrato Mignini

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sono passati diciotto anni dall’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese trovata morta nel suo appartamento di via della Pergola, a Perugia, il 1° novembre 2007. Per il delitto fu condannato in via definitiva Rudy Guede, mentre Amanda Knox e Raffaele Sollecito, inizialmente ritenuti complici, vennero assolti. Oggi, a quasi due decenni di distanza, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini, torna a parlare del caso e rivela un dettaglio rimasto finora sconosciuto: un nuovo nome, mai comparso prima, che sarebbe stato segnalato da una fonte ritenuta attendibile.

Omicidio Meredith Kercher, spunta un nuovo nome

“Una persona che potrebbe essere implicata nell’omicidio e che scappò all’estero pochi giorni dopo il delitto”, ha dichiarato Mignini in un’intervista a La Stampa.

L’ex pm ha trasmesso la segnalazione alla Procura di Perugia, che sta verificando la fondatezza delle informazioni. “Se avessi avuto questi elementi all’epoca – ha spiegato – le indagini avrebbero preso un’altra direzione. Purtroppo, molte persone hanno taciuto per paura”.

ANSA

La scena del delitto di Perugia

I presunti errori giudiziari

Per Mignini, la giustizia sul caso Kercher “non è mai andata fino in fondo”.

L’ex magistrato si dice convinto che Guede non agì da solo, e che la presenza di Amanda Knox e “quasi certamente” di Raffaele Sollecito sulla scena del delitto resti accertata.

“Sono stati assolti con formula dubitativa – spiega – ma resta da capire quale ruolo abbiano avuto realmente. Hanno partecipato o sono stati solo spettatori?”.

Secondo l’ex pm, il processo avrebbe potuto prendere una piega diversa se non fosse stato scelto il rito abbreviato per Rudy Guede, che determinò “l’incompatibilità del primo collegio giudicante” e costrinse a formarne uno nuovo.

“Se ciò non fosse accaduto – afferma – la condanna sarebbe stata certa anche per Knox e Sollecito”.

Le pressioni internazionali sui giudici

Mignini ricorda anche le forti pressioni mediatiche che accompagnarono le indagini e il processo, descrivendo un clima di tensione internazionale: “Gli italiani giudicavano Amanda come una poco di buono, gli inglesi avevano pregiudizi sugli italiani e gli americani sugli europei”.

Racconta di essere stato definito “inquisitore” dalla stampa statunitense e di aver ricevuto persino lettere di minaccia, alcune firmate da un giudice americano.

Cita inoltre l’intervento del Dipartimento di Stato e le dichiarazioni dell’allora imprenditore Donald Trump, che si schierò pubblicamente contro la magistratura italiana.