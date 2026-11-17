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La Cassazione ha reso note le motivazioni della sentenza con cui ha condannato il gioielliere Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di carcere per l’omicidio di due dei rapinatori che avevano tentato di svaligiare il suo negozio. Secondo i giudici, quella di Roggero è stata una “deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa” che rivelava un “proposito di farsi giustizia da sé“.

Le motivazioni della Cassazione sul caso di Mario Roggero

La sentenza di condanna di Roggero della Cassazione era stata pronunciata lo scorso 15 luglio. I fatti risalivano invece al 2021, quando il gioielliere uccise a colpi di pistola due rapinatori e ne ferì un terzo.

Secondo i giudici, nelle azioni di Roggero non c’era “Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell’azione”.

ANSA

I giudici hanno parlato di un proposito di farsi giustizia da solo, e di una deliberata aggressione da parte di Roggero nei confronti dei rapinatori.

Le dichiarazioni compromettenti di Roggero

A sostegno della sentenza, i giudici della Cassazione hanno anche riportato di alcune dichiarazioni di Roggero. Il caso, negli anni, ha attratto molta attenzione da parte dei media, e il gioielliere ha parlato spesso in pubblico.

Secondo i giudici “era stato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il fatto ad affermare che l’iniziativa assunta rappresentava l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia”.

Il riferimento potrebbe essere in particolare a un’intervista che Roggero aveva concesso alla trasmissione La Zanzara di Radio 24 il 5 ottobre del 2021.

Il caso Roggero

I fatti che hanno portato alla condanna di Roggero risalgono al 28 aprile 2021. Tre rapinatori assaltarono la gioielleria dell’uomo a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, minacciando con armi finte la moglie dell’uomo.

Dopo la loro fuga, Roggero prese la propria pistola e inseguì i tre rapinatori. I video delle telecamere di sorveglianza mostrarono che il gioielliere sparò a uno dei criminali quando già si trovava in auto.

Gli altri due scapparono a piedi e Roggero li inseguì, uccidendo il secondo e ferendo il terzo gravemente.