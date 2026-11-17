Per la Cassazione il proposito di Mario Roggero era "farsi giustizia da solo, fu deliberata aggressione"
La Cassazione ha diffuso le motivazioni della sentenza di condanna a Mario Roggero, parlando di "aggressione deliberata"
La Cassazione ha reso note le motivazioni della sentenza con cui ha condannato il gioielliere Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di carcere per l’omicidio di due dei rapinatori che avevano tentato di svaligiare il suo negozio. Secondo i giudici, quella di Roggero è stata una “deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa” che rivelava un “proposito di farsi giustizia da sé“.
- Le motivazioni della Cassazione sul caso di Mario Roggero
- Le dichiarazioni compromettenti di Roggero
- Il caso Roggero
Le motivazioni della Cassazione sul caso di Mario Roggero
La sentenza di condanna di Roggero della Cassazione era stata pronunciata lo scorso 15 luglio. I fatti risalivano invece al 2021, quando il gioielliere uccise a colpi di pistola due rapinatori e ne ferì un terzo.
Secondo i giudici, nelle azioni di Roggero non c’era “Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell’azione”.
I giudici hanno parlato di un proposito di farsi giustizia da solo, e di una deliberata aggressione da parte di Roggero nei confronti dei rapinatori.
Le dichiarazioni compromettenti di Roggero
A sostegno della sentenza, i giudici della Cassazione hanno anche riportato di alcune dichiarazioni di Roggero. Il caso, negli anni, ha attratto molta attenzione da parte dei media, e il gioielliere ha parlato spesso in pubblico.
Secondo i giudici “era stato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il fatto ad affermare che l’iniziativa assunta rappresentava l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia”.
Il riferimento potrebbe essere in particolare a un’intervista che Roggero aveva concesso alla trasmissione La Zanzara di Radio 24 il 5 ottobre del 2021.
Il caso Roggero
I fatti che hanno portato alla condanna di Roggero risalgono al 28 aprile 2021. Tre rapinatori assaltarono la gioielleria dell’uomo a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, minacciando con armi finte la moglie dell’uomo.
Dopo la loro fuga, Roggero prese la propria pistola e inseguì i tre rapinatori. I video delle telecamere di sorveglianza mostrarono che il gioielliere sparò a uno dei criminali quando già si trovava in auto.
Gli altri due scapparono a piedi e Roggero li inseguì, uccidendo il secondo e ferendo il terzo gravemente.