Per Luca Mercalli possibile in futuro un'unica "grande ondata di calore da maggio a settembre": le soluzioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Luca Mercalli conferma che l’estate 2026 rischia di essere la più calda di sempre in Italia ed Europa. Il climatologo illustra la situazione, citando i dati Copernicus e denunciando i tagli alla ricerca statunitense sotto Trump, mentre per il futuro non esclude che ci possa essere “un’unica grande ondata di calore, senza tregue”. Fra le soluzioni concrete contro il caldo: rinnovabili, coibentazione degli edifici, agroecologia e riduzione del consumo di carne rossa.

Caldo, l’analisi di Luca Mercalli

Ospite di “In Onda” su La7, Luca Mercalli è tornato a fare il punto sull’ondata di caldo che sta attraversando l’Europa, offrendo dati, confronti storici e proposte concrete per affrontare la crisi climatica.

Partendo dal comunicato di Copernicus sul bimestre giugno-luglio più caldo mai registrato nell’Europa occidentale, Mercalli ha mostrato la serie storica delle temperature di Torino, una delle più lunghe al mondo, risalente al 1753.

ANSA

Il dato è netto. “Il bimestre giugno-luglio 2026 è il più caldo di sempre ed è preceduto da due altri anni molto vicini, il 2022 e il 2003”. Con l’anticiclone africano ancora protagonista nella prima parte di agosto, secondo il climatologo è “molto probabile che anche i tre mesi, cioè tutta l’estate 2026, diventi la più calda di sempre”.

Il rischio di ondata di calore “unica”

Il conteggio delle ondate di calore, giunte ormai a quattro dalla metà di maggio, resta per ora un segnale “positivo”: significa che tra un episodio e l’altro esistono ancora brevi tregue. Ma Mercalli avverte che in futuro questi intervalli potrebbero ridursi fino a fondersi in un’unica, lunga fase calda da maggio a settembre.

Il climatologo ha inoltre smontato i paragoni ricorrenti con presunte ondate roventi del passato, spiegando che episodi isolati come quello del 1983 o i fantomatici “42 gradi del 1967” non reggono il confronto con mesi interi di caldo anomalo, e ha sottolineato che “le estati italiane si scaldano in modo anormale a partire dal 2003”.

La critica al trumpismo

Sul fronte internazionale, il climatologo ha denunciato l’arretramento della ricerca scientifica negli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump, definendolo un “vento mefitico” arrivato anche in Europa, “anche se fortunatamente in misura inferiore”.

Mercalli ha raccontato di aver ricevuto addirittura richieste da colleghi americani di “salvare” il loro lavoro, preoccupati di perdere i propri archivi di dati, mentre l’Europa, grazie al sistema Copernicus, sta assumendo un ruolo di leadership globale nel monitoraggio ambientale, individuando anche la formazione di un nuovo El Niño nel Pacifico.

Le possibili soluzioni

Tra le proposte concrete, Mercalli ha indicato la necessità di una transizione industriale verso l’auto elettrica e verso pratiche di agroecologia, evocando il rischio, descritto in un report dell’Università di Exeter, di superare i limiti di stabilità dell’Olocene.

“Possiamo perdere anche il 20-50 per cento del Pil nei prossimi decenni” a causa degli eventi estremi, ha osservato. Le contromisure indicate nello studio includono maggiore consapevolezza collettiva, energie rinnovabili, riduzione della deforestazione e del metano, oltre a investimenti nelle tecnologie di cattura del carbonio.

Non sono mancati consigli pratici: sull’aria condizionata, Mercalli ha suggerito di abbinarla a una buona coibentazionedegli edifici e a impianti fotovoltaici domestici per renderla “quasi gratuita” e sostenibile.

Sull’alimentazione, ha invitato a non eliminare la carne ma a ridurne il consumo, privilegiando il pollame rispetto alla carne rossa bovina, “responsabile del maggior carico di emissioni” per via del metano prodotto dai ruminanti, proponendo agli allevatori di “allevare meno, allevare meglio e far pagare di più”.