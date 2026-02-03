Per Luigi Felicioni della Lega ai manifestanti violenti va "piantata una pallottola ciascuno nel cervello"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Luigi Felicioni, volto della Lega nel comune di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ha commentato gli scontri, verificatisi il 31 gennaio a Torino, durante la manifestazione Pro Askatasuna. Diversi agenti sono rimasti feriti, due con una prognosi di circa 30 giorni, mentre la Siulp, sindacato di polizia, ha reso noto che 22 poliziotti del reparto mobile di Firenze hanno riportato lesioni guaribili tra i 5 e i 15 giorni. L’esponente della Lega abruzzese, in un commento alla pagina Facebook Radio Roseto, ha voluto puntare il dito contro i violenti con una frase che ha scatenato numerose polemiche “una pallottola cadauno piantata nel cervello ed è soluzione”. In un video pubblicato, sempre su Facebook, Luigi Felicioni si è difeso dalle critiche.

Cosa ha detto Luigi Felicioni contro i manifestanti violenti

Come riporta Il Centro, che ha contattato personalmente Luigi Felicioni per avere conferma del suo commento social, l’esponente abruzzese della Lega ha voluto dire la sua dopo la notizia del poliziotto Alessandro Calista, picchiato durante gli scontri polizia manifestanti del 31 gennaio a Torino.

L’agente è stato dimesso il giorno dopo gli scontri con una prognosi di venti giorni e risulta non essere l’unico poliziotto rimasto ferito.

ANSA

Un argomento, probabilmente, che sta a cuore a Luigi Felicioni che è arrivato a commentare un articolo postato dalla pagina Facebook Radio Roseto.

“La soluzione, giusta ed equilibrata, è sparare. Una pallottola cadauno piantata nel cervello ed è soluzione, è pulizia. Punto”.

Un commento confermato a Il Centro che ha scatenato diverse polemiche per i toni utilizzati.

Questa reazione ha portato il politico a spiegare la sua posizione in un lungo video su Facebook.

Il video replica di Luigi Felicioni

In un video postato su Facebook nella giornata del 3 febbraio, Luigi Felicioni ha voluto chiarire quanto affermato.

“Sono rimasto spiazzato per me, piccolo rappresentante locale di Roseto degli Abruzzi” ha esordito il politico commentando la telefonata di un cronista locale che chiedeva chiarimenti sul suo commento sugli scontri a Torino.

L’esponente della Lega ha confermato tutte le parole circolate sui social e ha spiegato di aver commentato, quanto accaduto, in maniera emozionale.

“Non ho problemi a dire che quel commento lo confermo, che esce da una persona, pacifica, democratica, che non ha e mai avuto porto d’armi”, ha precisato.

“Non piace? Non è un problema mio”, ha continuato Luigi Felicioni.

“Viene ritenuto scortese per il politicamente corretto? Fa nulla, sono scomodo”, le sue parole.

Inoltre, il rappresentante locale della Lega è sicuro che “il 99% degli italiani” avrebbe commentato allo stesso modo.

Poi ha puntato il dito contro il garantismo assoluto che, per Luigi Felicioni, è la vera causa degli scontri avvenuti il 31 gennaio agenti e manifestanti pro Askatasuna.

Il motivo è che “mette sui due stessi piani aggressore e aggredito, delinquente e vittima”.

Il politico ha definito, quindi, il garantismo “un’arma dei giudici per gettare ingiustizia”.

Infine, si è sentito strumentalizzato e probabilmente usato per fini politici.

La carriera politica di Luigi Felicioni

Nel 2025 Luigi Felicioni è stato confermato commissario comunale della Lega a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Nato ad Atri, 58 anni, è un consulente tecnico nel settore dell’arredamento.

Come da lui stesso spiegato nel video su Facebook, la politica è sempre stata una passione e non un lavoro.

Ha un passato politico nei movimenti della destra sociale, come ricorda Infomedianews, ed è nella Lega dal 2015.

Luigi Felicioni ha iniziato come responsabile regionale di Dipartimento Artigianato e Commercio.