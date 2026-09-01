Per Roberto Saviano Sigfrido Ranucci "non ha commesso alcun reato", la spiegazione sul lavoro di Lavitola

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Roberto Saviano ha preso le difese di Sigfrido Ranucci, rimosso dalla conduzione di Report dopo il caso Lavitola. Saviano ha parlato del “paradosso struggente di questa storia” per cui “Ranucci non ha commesso alcun reato”. “Sembra esserci un tentativo di un faccendiere che ha agganciato Ranucci e che di fatto lo ha manipolato, come scrive il giudice nelle carte”, ha detto lo scrittore.

Saviano: “Ranucci non ha commesso alcun reato”

Roberto Saviano ha commentato il caso Ranucci-Lavitola nel corso di Zona Bianca, su Rete4.

“L’unica cosa che conta nel giornalismo d’inchiesta è essere odiati dal potere e non dovere niente a nessuno”, ha esordito lo scrittore.

“Un programma che il governo di turno vuole smontare è un programma che non ha bisogno di protettori, la sua legittimità è proprio lì, nel fastidio che dà al potere”, ha aggiunto.

Quindi è arrivato a una prima conclusione: “È il paradosso struggente di questa storia: Ranucci non ha commesso alcun reato”.

La spiegazione sul lavoro di Lavitola

Poi ancora: “Stiamo leggendo le carte, qui ho raccontato le carte. Sembra esserci un tentativo di un faccendiere che ha agganciato Ranucci e che di fatto lo ha manipolato, come scrive il giudice nelle carte”.

Roberto Saviano ha raccontato una sorta di metodo di Lavitola:

“Il veleno vero, secondo la lettura del gip, il veleno che in qualche modo funge da carta moschicida per Ranucci, è proprio la politica, l’idea di sé, la fama, i messaggi dei fan girati all’amico, “milioni di italiani ti vogliono alla guida del Paese”, i sondaggi sulla popolarità, la griglia del questionario corretta perché, come scrive Ranucci, va fatta bene altrimenti non serve”.

Infine la conclusione di Saviano: “Secondo il gip è questa la strategia attraverso cui ha tenuto attaccato a sé Ranucci. Il faccendiere come se gli mostrasse i meandri della politica in cui non è affatto sicuro di entrare ma si tiene un’ipotesi aperta.

L’attacco di Ranucci a Capezzone

A proposito di carte, che Saviano cita, l’ex direttore di Report Sigfrido Ranucci ha attaccato il direttore del Tempo Daniele Capezzone, accusandolo proprio di non aver letto le carte delle indagini.

Ranucci contesta a Capezzone di aver detto che il caso Lavitola si sarebbe risolto se il telefono dell’ex direttore fosse stato intercettato, quando i dispositivi di Ranucci sono stati sotto sorveglianza dall’inizio dell’inchiesta.

“Un direttore che non sa che io sono stato intercettato dal 16 ottobre non ha letto una carta. Dovrebbe dimettersi il giorno dopo”, ha attaccato.

Ranucci ha poi provoca la Rai sulla scelta di toglierlo dalla conduzione di Report e dargli la possibilità di spostarsi al Tg3: “Io non riesco a capire, se non sono credibile per Report, perché dovrei esserlo al Tg3 o a Rai News24“?, ha detto.