Per Trump con l’Iran è “accordo o attacco fifty-fifty”, i mediatori vicini a un cessate il fuoco di 60 giorni

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Donald Trump ha affermato ad Axios che le possibilità di un attacco o di un accordo sull’Iran sono “fifty-fifty”. Il presidente Usa, senza fornire dettagli, afferma che “ogni giorno va sempre meglio” e assicura che qualsiasi sia la decisione, non sarà svantaggiosa per Israele. Nel frattempo, i mediatori sarebbero vicini ad estendere il cessate il fuoco per 60 giorni.

Trump: “Accordo o attacco, fifty-fifty”

Donald Trump è intenzionato a prendere una decisione definitiva sulla guerra in Iran “entro domani”, domenica 24 maggio 2026.

Lo ha affermato lui stesso ad Axios, prima dell’incontro con i consiglieri senior per discutere l’ultima bozza di concordato.

ANSA

Per il presidente Usa le possibilità di un attacco o di un accordo si equivalgono. Sono “fifty-fifty” ha detto.

A pesare la disponibilità dell’Iran a rinunciare al nucleare. “Accetterò solo un accordo che affronti l’arricchimento dell’uranio e il destino delle sue scorte” sono state le parole di Trump.

La promessa a Israele e i timori di Netanyahu

Nelle ore successive, ai microfoni dell’emittente Channel 12, Donald Trump ha assicurato che “non farei un accordo se non fosse vantaggioso per Israele”.

“Alcuni preferirebbero un accordo, altri la ripresa della guerra. Credo che Benjamin Netanyahu sia combattuto tra le due opzioni” ha commentato Trump.

Secondo fonti israeliane citate da Axios, il leader israeliano sarebbe “profondamente preoccupato” dall’ultima proposta di accordo con l’Iran al vaglio degli Usa.

Pare che Netanyahu abbia esortato il corrispettivo americano a lanciare una nuova ondata di attacchi contro l’Iran e ha convocato una riunione sulla sicurezza con i leader dei partiti della coalizione.

Vicini a un cessate il fuoco di 60 giorni

Il Financial Times, citando i mediatori, riporta che Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni.

I termini del nuovo accordo includono anche una graduale riapertura dello Stretto di Hormuz.

Informazioni che sembrerebbero dar ragione alle parole di Trump, in un’intervista alla Cbs, ha affermato che gli Usa si stanno “avvicinando notevolmente” a un accordo e “ogni giorno va sempre meglio”.

Dello stesso parere il Segretario di Stato Marco Rubio: “C’è una possibilità che già entro oggi oppure domani o tra un paio di giorni, potremmo avere qualcosa da dire”.

Le concessioni dell’Iran

Nella bozza di accordo al vaglio di Trump e dei suoi consiglieri, l’Iran “si è offerto di sospendere l’arricchimento dell’uranio oltre il 3,6% per dieci anni, e di diluire l’uranio arricchito oltre il 20% all’interno del Paese”.

A segnalarlo è l’emittente saudita al-Arabiy, che aggiunge che, tra le proposte dell’Iran, c’è anche quella di “aprire lo Stretto di Hormuz e di sospendere temporaneamente il pagamento dei pedaggi in cambio di un risarcimento da parte di Washington”.

L’Iran, infine, chiede che “la questione delle sanzioni e dei fondi congelati venga discussa prima della firma di qualsiasi accordo”.