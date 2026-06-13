Per Vannacci Futuro Nazionale rappresenta "la feccia": cosa vuol dire e cosa c'entra con il sovranismo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A Roma si aprono ufficialmente i battenti della nuova creatura politica guidata da Roberto Vannacci. Durante l’assemblea costituente del movimento Futuro Nazionale, andata in scena il 13 giugno all’Auditorium della Conciliation, l’europarlamentare ha dato il via alla sua sfida aperta al sistema, rivendicando con forza l’identità e l’autonomia della neonata fazione rispetto ai partiti tradizionali del panorama italiano.

Per Vannacci Futuro Nazionale rappresenta “la feccia”: il motivo

Come riporta ANSA, nel corso del suo intervento davanti alla platea, Vannacci ha utilizzato parole forti per definire la propria base, spiegando che la sua compagine rappresenta fieramente lo scarto e la feccia della società e dichiarandosi orgoglioso di questa condizione.

L’ex generale ha descritto il piccolo nucleo di eletti come una sporca dozzina parlamentare composta da figli di nessuno, ponendosi in totale contrapposizione con le figure istituzionali definite ironicamente come “quelle brave”, che preferisce lasciare volentieri alle opposizioni di sinistra.

Il fulcro del programma del movimento si basa su un sovranismo intransigente.

Vannacci ha ribadito la centralità della tutela dei confini nazionali, sostenendo il principio secondo cui l’Italia debba appartenere esclusivamente agli italiani e lamentando come l’espressione di tale concetto venga spesso criticata dai media o bollata come un pensiero da rieducare.

Secondo la sua visione, la nuova forza si attesta già intorno al 5% dei consensi e fungerà da vero e proprio sestante per un centrodestra giudicato attualmente alla deriva.

La risposta di Vannacci a Meloni

Sul fronte delle possibili strategie di coalizione, la linea espressa dal fondatore di Futuro Nazionale non ammette deroghe.

L’apertura a una collaborazione con le altre forze dell’esecutivo è vincolata al totale rispetto di precise linee rosse invalicabili.

Vannacci ha posto i potenziali alleati di fronte a un bivio netto, costringendoli a scegliere se schierarsi con i custodi della cittadinanza e del sovranismo oppure piegarsi alle logiche del globalismo incarnate da figure come Mario Draghi e Ursula von der Leyen.

Il generale ha inoltre colto l’occasione per replicare indirettamente alle recenti critiche sollevate dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aveva accusato la fazione di fare il gioco della sinistra non votando la fiducia.

L’europarlamentare ha respinto al mittente le contestazioni, sottolineando che non intende rispondere formalmente alla premier finché non verrà interpellato in modo diretto e respingendo fermamente l’etichetta di potenziale stampella delle opposizioni.

La posizione di Futuro Nazionale sui migranti

L’analisi si è poi spostata sulla gestione dei flussi migratori. Vannacci ha espresso un giudizio fortemente negativo sulla moneta unica e sull’assetto dell’Unione Europea, giudicata fragile e sottomessa alle dinamiche economiche, apricando alla possibilità di ridiscutere l’adesione all’euro qualora la situazione comunitaria dovesse continuare a peggiorare nei prossimi anni.

L’ex generale ha affermato che uno Stato sovrano deve bloccare completamente gli ingressi illegali, azzerando gli arrivi per preservare il welfare.

A supporto della sua tesi, il politico ha citato i pesanti costi economici sostenuti da nazioni come la Germania e la Francia, sostenendo che le risorse destinate all’accoglienza finiscano per erodere lo stato sociale edificato nel tempo grazie ai sacrifici dei lavoratori italiani.