Perché Alberto Stasi non tornerà più a Garlasco "per tutta la vita", la rivelazione di Giada Bocellari

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza, Alberto Stasi è uscito dal carcere, dove era entrato il 12 dicembre 2015 dopo la condanna per l’omicidio di Chiara Poggi, ed ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Il suo legale Giada Bocellari ha rivelato che “a Garlasco ci non tornerà mai più nella vita”.

Alberto Stasi uscito dal carcere, le parole di Giada Bocellari

In un’intervista al Corriere della Sera, l’avvocato Giada Bocellari ha sottolineato cosa può fare adesso Alberto Stasi.

“Non è vero che non può rilasciare interviste o andare a Garlasco. Può girare liberamente in Lombardia. Se necessario può chiedere l’autorizzazione per andare fuori regione. Non può espatriare, la notte deve stare a casa. Non deve portare armi né frequentare pregiudicati”, ha spiegato il legale.

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In merito alla possibilità di tornare a Garlasco, Giada Bocellari ha rivelato che “semplicemente non c’è alcun motivo per tornare a vivere lì”.

Il suo assistito “non ha piacere di farlo. Ovviamente finché la mamma abiterà lì capiterà che possa andare a trovarla”.

La reazione di Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza

Nell’intervista l’avvocato ha anche raccontato la reazione di Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza.

“Certamente per lui è un nuovo inizio. La pena non è finita, ma rispetto alla semilibertà questo provvedimento comporta che lascia il carcere. Possiamo dire che è un nuovo inizio e lui potrà riprendersi la sua vita”, ha spiegato.

In merito alla decisione ha rivelato che si sentivano molto fiduciosi perché Alberto Stasi “aveva tutti i requisiti per l’affidamento”.

Inoltre Giada Bocellari ha raccontato che il suo assistito ha un desiderio “fare un giro in moto”.

Cosa farà Alberto Stasi dopo essere uscito dal carcere

Al Corriere della Sera l’avvocato di Alberto Stasi ha anche spiegato come sarà la giornata tipo del suo assistito.

“Andrà a lavoro e dopo potrà fare un giro per commissioni o andare fuori a cena”, le sue parole.

Poi ha ricordato che non è necessario che debba fare attività socialmente utile perché ha già il suo lavoro.

“E poi, ricordo, che continua regolarmente a risarcire la famiglia Poggi. Ogni mese versa parte dello stipendio: 700/800 euro. E continuerà a farlo fino a quando un giudice non disporrà diversamente”, ha sottolineato l’avvocato.

In merito alla nuova vita di Alberto Stasi, Giada Bocellari ha dichiarato che ormai il suo assistito “ha imparato a gestire anche gli assalti dei giornalisti. Comunque non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni. Potete anche seguirlo, ma non dirà nulla. Anche perché il momento è delicato. Stasi ha scontato la sua pena. Ingiusta, ma l’ha scontata. Ora non è più lui al centro della nuova inchiesta”.