Perché Alessandro Basciano non ha più il braccialetto elettronico, le foto social fanno discutere

Alessandro Basciano non porta più il braccialetto elettronico. Il noto deejay è stato accusato di stalking dalla ex fidanzata Sophie Codegoni e solo pochi giorni fa dal commissariato di Milano gli era stato imposto l’obbligo di indossare il dispositivo. Tuttavia Basciano si sarebbe infortunato durante una vacanza a Mykonos, in Grecia, per questo i medici del pronto soccorso glielo avrebbero staccato. È quanto fa sapere il suo avvocato Leonardo d’Erasmo.

Niente più braccialetto elettronico

Come riporta Repubblica Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non porterebbe più il braccialetto elettronico. Solamente il 14 agosto gli era stato applicato presso il commissariato di Milano, ma nelle ultime ore – scrive il quotidiano – Basciano avrebbe pubblicato e poi rimosso alcune istantanee sul suo profilo Instagram che lo ritraevano in palestra senza il dispositivo attaccato alla caviglia.

La spiegazione è arrivata dallo stesso Basciano in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per la newsletter su Substack e dal suo avvocato, Leonardo d’Erasmo, su Repubblica.

IPA Alessandro Basciano non ha più il braccialetto elettronico: “Ho avuto una brutta caduta con la moto d’acqua”

D’Erasmo ha spiegato che il suo assistito avrebbe avuto un incidente con la moto d’acqua e per questo motivo, al pronto soccorso dell’ospedale di Mykonos, i medici glielo avrebbero tolto per poter sottoporre il deejay ai raggi.

Per fornire prove della visita – continua Repubblica – Basciano avrebbe anche inviato al suo legale una foto della sua gamba con il tutore. L’incidente, infatti, gli avrebbe procurato una slogatura proprio alla caviglia sulla quale portava il dispositivo elettronico.

Le dichiarazioni di Alessandro Basciano

Raggiunto da Selvaggia Lucarelli, Basciano avrebbe raccontato di aver “avuto una brutta caduta con la moto d’acqua” e di avere “i tendini tutti infiammati” per i quali si sarebbe rivelato necessario “fare i raggi” e “mettere un tutore”.

Ora Basciano avrebbe “un tutore con le barre d’acciaio” e per questo motivo avrebbe dovuto “togliere il braccialetto elettronico” in quanto si è trattato di “un’emergenza“. Tuttavia l’ex GF Vip ha aggiunto che “il braccialetto non funzionava” dal momento che si sarebbe “scaricato quando sono salito su un aereo”. “Pur essendo irreperibile per quattro ore non è successo nulla”.

L’accusa di stalking e il provvedimento

Come anticipato, Alessandro Basciano è stato denunciato dalla ex fidanzata Sophie Codegoni il 9 dicembre 2024, quando la donna si è presentata presso la caserma dei carabinieri di Porta Garibaldi. La loro relazione sarebbe iniziata nel 2022 per poi evolversi in una convivenza. Durante la loro relazione, stando al racconto fornito dalla denunciante, Basciano avrebbe assunto un atteggiamento sempre più vessatorio incrementatosi nel 2023, dopo la nascita della loro figlia.

Il 30 aprile 2025, dopo le opportune indagini, la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento a carico del deejay stabilito dal Tribunale del Riesame con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.