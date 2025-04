Perché Angelo Becciu ha rinunciato al Conclave dopo la morte di Papa Francesco, la nota del cardinale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il cardinale Angelo Becciu ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia al Conclave dopo la morte di Papa Francesco. In una nota, Becciu ha riferito di aver preso questa decisione “avendo a cuore il bene della Chiesa” e pur rimanendo “convinto” della sua “innocenza”. Il cardinale, coinvolto ne caso degli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra, è stato condannato nel 2023 in primo grado dal Tribunale del Vaticano a 5 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e truffa.

L’annuncio del cardinale Angelo Becciu sul Conclave

Il cardinale Angelo Becciu ha annunciato il suo passo indietro in vista del Conclave, al via il 7 maggio. In una nota ha scritto: “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco“.

Il cardinale ha spiegato di aver deciso di non entrare in Conclave, “pur rimanendo convinto della mia innocenza”.

Fonte foto: ANSA

Il cardinale Angelo Becciu.

Perché Angelo Becciu non parteciperà al Conclave

Il cardinale Angelo Becciu, al centro del caso degli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra, è stato condannato nel 2023 in primo grado dal Tribunale del Vaticano a 5 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e truffa. Di fatto, è il primo porporato a essere riconosciuto colpevole da un Tribunale della Santa Sede.

Sulle pagine di Domani, l’ex direttore dell’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, ha dato notizia di due lettere dattiloscritte, firmate con una “F” (di Papa Francesco), che il cardinale Pietro Parolin avrebbe condiviso con Becciu e che lo avrebbero escluso proprio dal Conclave. Una delle lettere risale al 2023, mentre l’altra allo scorso marzo, quando il Pontefice appena deceduto era ricoverato al Policlinico Gemelli.

Dopo le dimissioni, Becciu era tornato a partecipare a tutti gli eventi pubblici in Vaticano e non è mai stato formalmente rimosso dal Collegio dei Cardinali. Ha anche partecipato ai funerali di Papa Francesco nella mattinata di sabato.

Nei giorni scorsi. Becciu aveva ribadito a più riprese di voler partecipare al Conclave, ritenendosi “perdonato” da Papa Francesco.

Le reazioni alla rinuncia di Becciu al Conclave

Il Corriere della Sera riporta alcune reazioni tra i cardinali alla rinuncia al Conclave di Angelo Becciu.

“Becciu? Non conosciamo tutta la storia”, ha dichiarato il cardinale Anders Arborelius, tra i possibili successori di Papa Francesco.

Il cardinale Christoph Schonborn ha invece replicato ai giornalisti con una battuta: “Guardate il cielo, che bel clima”.