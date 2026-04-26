Perché Beatrice Venezi è stata licenziata dal Teatro La Fenice: le "dichiarazioni gravi e offensive"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si interrompe il rapporto tra la Fondazione Teatro La Fenice e Beatrice Venezi. Con una nota ufficiale diffusa il 26 aprile, il sovrintendente Nicola Colabianchi ha comunicato la decisione di annullare ogni collaborazione con la direttrice d’orchestra. La rottura è maturata a seguito delle “reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche” della Venezi, ritenute dalla Fondazione “offensive e lesive” del valore artistico e professionale dell’istituzione veneziana.

Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice

Come riporta Il Messaggero, a scatenare il terremoto è stata un’intervista concessa dalla direttrice al quotidiano argentino La Nación.

Beatrice Venezi aveva rivolto pesanti accuse di nepotismo al complesso musicale veneziano, dichiarando: “Io non ho padrini, questa è la differenza. Questa è un’orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio“.

Tali affermazioni sono state giudicate del tutto incompatibili con i principi della Fondazione.

Colabianchi ha sottolineato come le parole della Venezi manchino del rispetto dovuto ai musicisti, ribadendo invece l’eccellenza artistica e la qualità professionale dell’orchestra della Fenice.

Chi ha contestato la nomina

La fine del rapporto chiude un capitolo segnato da tensioni sin dal primo giorno.

La nomina della Venezi a direttore musicale stabile era stata accolta da:

Scioperi dei lavoratori: Proclamati già nell’ottobre 2025 in occasione della prima del Wozzeck .

Proclamati già nell’ottobre in occasione della prima del . Lettere di protesta: Tutti i musicisti dell’orchestra avevano firmato un documento chiedendo la revoca dell’incarico, sostenendo che la scelta non garantisse “ prestigio internazionale “.

Tutti i musicisti dell’orchestra avevano firmato un documento chiedendo la revoca dell’incarico, sostenendo che la scelta non garantisse “ “. Critiche dai colleghi: La direttrice Gianna Fratta aveva definito il curriculum della Venezi “sottodimensionato” rispetto agli standard del teatro, parlando di una procedura di selezione priva di trasparenza.

Le ombre politiche e il passato del padre

Oltre alle questioni tecniche, sulla posizione di Beatrice Venezi hanno pesato spesso le polemiche relative ai suoi legami familiari.

La direttrice è infatti figlia di Gabriele Venezi, ex dirigente nazionale del movimento di estrema destra Forza Nuova.

Sebbene il padre avesse recentemente preso le difese della figlia sostenendo che il suo passato politico non dovesse ostacolarne la carriera, il clima di sfiducia attorno alla sua figura è rimasto costante, alimentato dal sospetto di una “nomina politica” più che di merito.

Il 26 aprile è arrivato il licenziamento di Venezi.