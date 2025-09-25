Perché Cinzia Pinna è stata uccisa, si indaga sulle ultime ore: secondo l'amica la ragazza "era agitata"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un’amica di Cinzia Pinna, tra le ultime persone a vederla viva, ha raccontato l’ultima notte della 33enne sostenendo che fosse molto nervosa e non volesse tornare a casa. Dopo la confessione di Ragnedda e il ritrovamento del corpo però, rimangono ancora molti punti da chiarire sulla vicenda.

L’ultima sera di Cinzia Pinna

La collega e coinquilina di Cinzia Pinna ha raccontato dell’ultima notte della 33enne, passata insieme dopo il turno in hotel in un locale di Palau:

Cinzia era sola, aveva una birra in mano ed era agitata. Mi sembrava alterata, gridava. Le dissi: andiamo via che domani si lavora, ma lei volle restare lì davanti. Non era nel letto al mattino e non rispondeva al telefono. Aveva già passato una notte fuori qualche giorno prima, ma questa volta non è più tornata.

ANSA Il procuratore di Tempio Pausania che indaga sul caso

Le due avevano terminato il turno all’hotel dove lavoravano alla stessa ora, alle 23, e si erano ritrovate al wine bar Bianco e Rosso di Palau, molto frequentato dai lavoratori stagionali.

La confessione di Emanuele Ragnedda

Sono stati necessari giorni di ricerche dalla mattina in cui Cinzia Pinna non si è presentata al lavoro per arrivare alla soluzione, almeno parziale, del caso.

Emanuele Ragnedda, imprenditore vinicolo della Gallura, ha confessato di aver ucciso la 33enne e di averla seppellita sotto un albero nella tenuta di famiglia di ConcaEntosa.

L’uomo aveva fin da subito destato alcuni sospetti tra gli investigatori, soprattutto dopo un tentativo di fuga via mare in gommone.

I punti ancora da chiarire

Nonostante il corpo di Cinzia Pinna sia stato ritrovato ci sono ancora alcuni punti che non sono stati del tutto chiariti.

Il principale è il movente, che potrebbe essere reso noto durante i prossimi interrogatori di Ragnedda, così come potrebbe diventare più chiara anche la dinamica della morte di Pinna.

È stata invece archiviata la posizione del 26enne lombardo che inizialmente era stato accusato di occultamento di cadavere, ma che si era fin da subito dichiarato estraneo.