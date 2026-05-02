Perché col taglio delle accise ci sarà più sconto sul diesel dal 2 maggio, il motivo dietro la decisione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sul fronte carburanti, con il nuovo intervento approvato in Consiglio dei ministri, il governo ha deciso di differenziare il taglio delle accise tra benzina e gasolio, introducendo uno sconto più consistente proprio sul diesel. Una scelta che segna una discontinuità rispetto ai precedenti provvedimenti, quando la riduzione era applicata in maniera uniforme, e che punta a rispondere a esigenze economiche e sociali precise.

Taglio delle accise, i prezzi

Dalla mezzanotte tra l’1 e il 2 maggio sono entrate in vigore le nuove misure dopo che il governo aveva varato la proroga del taglio alle accise.

Per il gasolio viene confermato il taglio di 20 centesimi al litro (che salgono a 24,4 centesimi considerando l’Iva).

Mentre per quanto riguarda la benzina verde lo sconto complessivo si ferma a 6,1 centesimi al litro. Una differenza significativa, destinata a incidere sui prezzi alla pompa e sulle scelte dei consumatori.

Più sconto sul diesel, ecco perché

La decisione di favorire il diesel non è casuale: il gasolio, infatti, rappresenta infatti il carburante più utilizzato per il trasporto merci e per molte attività produttive.

Ridurre il suo costo significa intervenire indirettamente sull’intera filiera dei prezzi, cercando di contenere l’impatto dell’inflazione che negli ultimi mesi ha colpito in modo trasversale beni e servizi.

Il caro energia, infatti, ha avuto ripercussioni non solo sui bilanci familiari ma anche sui costi di produzione e distribuzione.

E c’è anche una questione di costi, o meglio di “sproporzione” per usare un termine della premier Giorgia Meloni. Con il taglio da 24,4 centesimi al litro oggi in vigore il diesel costa più di 2,050 euro al litro in tutta Italia, mentre la benzina costa meno di 1,750 euro al litro.

Sulla benzina intervento più contenuto

Diverso, dunque, il discorso per la benzina, utilizzata prevalentemente per il trasporto privato. In questo caso il governo ha optato per un intervento più contenuto, anche per ragioni di sostenibilità delle finanze pubbliche.

Le risorse disponibili, infatti, non consentono di mantenere uno sconto elevato su entrambi i carburanti per un periodo prolungato.

In ogni caso le nuove misure avranno una durata limitata: il taglio resterà in vigore fino al 23 maggio, per un totale di tre settimane.

Proroghe e coperture finanziarie

Tuttavia, non si escludono ulteriori proroghe, soprattutto alla luce dell’andamento dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Negli ultimi mesi, infatti, le quotazioni sono state particolarmente volatili, rendendo necessario un monitoraggio costante.

Il primo taglio delle accise era stato deciso dal governo il 18 marzo con un decreto entrando in vigore dal giorno seguente. Poi era arrivata la proroga fino al primo maggio e ora questa, che è la seconda e rappresenta il terzo sconto sui carburanti.

Un nodo centrale resta quello delle coperture finanziarie: per sostenere il nuovo intervento, il governo ha fatto ricorso inizialmente ai proventi derivanti dalle sanzioni dell’Antitrust.

Successivamente, entrerà in gioco il meccanismo delle cosiddette “accise mobili”, che consente di utilizzare l’extragettito Iva generato dall’aumento dei prezzi dei carburanti. Si tratta però di risorse che potranno essere quantificate con precisione solo nei prossimi giorni.