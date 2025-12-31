Perché Donald Trump è diventato Il Gladiatore nel video virale della Casa Bianca, critiche alle frasi su Roma
Donald Trump si trasforma in Massimo Decimo Meridio: il video virale della Casa Bianca per il 2026 tra citazioni epiche e musica techno
Donald Trump chiude il 2025 trasformandosi in un moderno gladiatore nel nuovo video ufficiale pubblicato dalla Casa Bianca per lanciare le sfide del 2026. La clip, che sovrappone il volto del Presidente a quello di Russell Crowe nel kolossal di Ridley Scott, ha immediatamente infiammato il dibattito globale, oscillando tra l’esaltazione dei sostenitori e il sarcasmo dei critici.
- Trump diventa Il Gladiatore in un video
- Le critiche sui social al post di Trump
- La frase di fine anno: "Siamo solo all'inizio"
Trump diventa Il Gladiatore in un video
Proprio nell’ultimo giorno dell’anno, la comunicazione istituzionale di Washington ha scelto di rompere gli schemi della tradizione con un montaggio adrenalinico dal titolo inequivocabile: “Il presidente Trump prepara la sua squadra per il 2026”.
Accompagnate da una martellante musica techno, le immagini mostrano il settantanovenne Donald Trump alternarsi alle sequenze più celebri della battaglia iniziale del film “Il Gladiatore”.
Nel filmato compaiono anche momenti istituzionali con la moglie Melania Trump durante le visite alle forze armate, il tutto condito dalle frasi iconiche del generale Massimo Decimo Meridio: “Al mio segnale, scatenate l’inferno” e il celebre motto “Forza e onore”.
Le critiche sui social al post di Trump
Il video è diventato virale in pochi minuti, ma la scelta di utilizzare un immaginario così epico e bellicoso ha sollevato un polverone di polemiche e ironia.
Molti utenti sui social hanno infatti evidenziato il paradosso storico e cinematografico dietro la scelta della clip.
“Sanno che Roma lo tradisce subito dopo quella battaglia e uccide la sua famiglia?”, fa notare un commentatore, ricordando come il film sia in realtà una condanna della corruzione dell’Impero dopo la caduta della Repubblica.
I critici più severi sostengono che questo tipo di comunicazione rischi di banalizzare la serietà della carica presidenziale, confondendo pericolosamente i confini tra l’istituzione governativa e l’intrattenimento da social media.
Nonostante le critiche, per i sostenitori del tycoon il messaggio è chiaro: si tratta di un invito alla resilienza e alla determinazione per un anno che si preannuncia politicamente infuocato.
Donald Trump
La frase di fine anno: “Siamo solo all’inizio”
La didascalia che chiude il filmato, “Siamo solo all’inizio”, suona come una promessa o una minaccia, a seconda dei punti di vista.
Gli analisti politici sottolineano come la Casa Bianca stia cercando di occupare gli spazi digitali con strategie di coinvolgimento aggressivo, puntando a catturare l’attenzione del pubblico più giovane attraverso riferimenti alla cultura pop e meme virali.
Mentre Washington si interroga sull’opportunità di paragonare un Presidente in carica a un generale romano immaginario, il video continua a macinare milioni di visualizzazioni.