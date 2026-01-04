Perché Donald Trump ora vuole la Groenlandia e cosa c'entrano Russia e Cina

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo l’attacco al Venezuela, si è tornato a parlare della possibilità degli Stati Uniti di ampliare la propria egida sulla Groenlandia. L’interesse di Donald Trump non è una novità ed è dovuto a motivi di sicurezza. Per il Presidente l’isola è circondata da navi russe e cinesi. A far riemergere la questione, però, è stato un tweet di Katie Miller, podcaster conservatrice statunitense, volto del mondo Maga. Domenica 4 gennaio, a poche ore dall’arresto di Nicolas Maduro, ha pubblicato una mappa della Groenlandia a stelle e strisce e la scritta “Presto”. Diversi i motivi del perché gli Stati Uniti, e Donald Trump, “vogliono” la Groenlandia.

Lo storico interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia

Dal suo insediamento, Donald Trump ha ripetuto più volte di considerare l’annessione della Groenlandia agli Usa una possibilità concreta.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche nominato Jeff Landry, governatore della Louisiana, inviato speciale per la Groenlandia.

L’attenzione degli Stati Uniti per la Groenlandia non è una novità.

Già nel corso del Novecento, Washington aveva valutato l’ipotesi di acquistare l’isola dalla Danimarca. L’offerta più nota risale al 1946, in un contesto segnato dalla ridefinizione degli equilibri mondiali del secondo dopoguerra.

Anche durante la prima presidenza Trump, a partire dal 2017, l’idea di “acquistare” la Groenlandia era tornata a circolare, suscitando una reazione negativa da parte del governo danese.

Perché gli Stati Uniti vogliono la Groenlandia

Come analizza la professoressa universitaria Angela Stefania Bergantino, in uno studio pubblicato sull’ISPI, a scatenare l’interesse per la Groenlandia è la posizione geografica dell’isola, collocata tra Nord America ed Europa.

Il territorio ospita anche una base militare statunitense di primaria importanza per il sistema di difesa e di allerta missilistica degli Stati Uniti.

Uno degli elementi che rende la Groenlandia sempre più appetibile è il suo sottosuolo.

L’isola dispone di riserve significative di petrolio e gas naturale, anche se le condizioni climatiche e i costi di estrazione ne rendono lo sfruttamento complesso.

Ancora più rilevante è la presenza di minerali considerati strategici per l’economia globale.

Tra questi figurano le cosiddette terre rare e altri materiali fondamentali per l’industria tecnologica e per la transizione energetica, come litio, cobalto, nichel, grafite e rame.

Secondo diverse stime, la Groenlandia possiede riserve per decine di minerali classificati come critici, in quantità potenzialmente superiori a quelle attualmente estratte a livello mondiale.

La Groenlandia fa parte della NATO ma non della CEE

La Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca, ma gode di un’ampia autonomia.

Nel 1953 cessò formalmente di essere una colonia e divenne territorio nazionale danese.

Da allora, è iniziato un progressivo processo di autogoverno, rafforzato da un referendum nel 2008 che ha attribuito all’isola competenze estese, tra cui la gestione delle risorse naturali e del sistema giudiziario.

Restano invece in capo a Copenaghen la politica estera e la difesa.

Per questo motivo, la Groenlandia rientra nell’area di protezione della NATO.

Non fa invece parte dell’Unione europea: nel 1985 uscì dalla Comunità Economica Europea, principalmente per sottrarsi alle regole sulla pesca e alle limitazioni sulla caccia alla foca, attività cruciali per molte comunità inuit.

Cosa c’entrano Stati Uniti e Cina

Accanto agli Stati Uniti, anche la Cina guarda con crescente interesse alla regione artica.

Pechino ha avviato investimenti in infrastrutture, navigazione e progetti minerari, cercando di rafforzare la propria presenza lungo le rotte polari.

In un’intervista a The Atlantic, Donald Trump ha ribadito l’interesse per l’isola: “Abbiamo bisogno della Groenlandia, assolutamente, per motivi di sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti ha descritto l’isola come “circondata da navi russe e cinesi”.