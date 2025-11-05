Perché è stato cancellato l'ergastolo di Alessia Pifferi in appello, pena ridotta con le attenuanti: cosa sono

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La corte d’assise d’appello di Milano ha ridotto la pena di Alessia Pifferi dall’ergastolo a 24 anni di carcere per aver causato la morte della figlia di 18 mesi abbandonandola in casa per sei giorni. La decisione dipende dal riconoscimento delle attenuanti generiche, che hanno annullato le aggravanti.

La decisione in appello su Alessia Pifferi

Alessia Pifferi è stata condannata a 24 anni di carcere in appello per omicidio volontario. La donna è stata ritenuta responsabile della morte della figlia di 18 mesi, abbandonata in casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022.

La procura aveva chiesto per la donna l’ergastolo. La difesa, invece, sosteneva che si trattasse di abbandono di minore con morte come conseguenza, con una pena massima di 8 anni di carcere.

La tesi difensiva si è sviluppata dopo che diverse perizie hanno riconosciuto che Pifferi era in grado di intendere e di volere al momento dei fatti. In primo grado, le tesi della procura erano state accolte e la donna era stata condannata all’ergastolo.

Come si era arrivati all’ergastolo

In primo grado Pifferi era stata condannata sempre per omicidio volontario, ma questo non basta ad arrivare all’ergastolo. Senza aggravanti, la pena massima per questo reato è di 24 anni.

A questo però era stata aggiunta l’aggravante del legame di filiazione, cioè del fatto che la vittima fosse figlia dell’imputata. Così si è arrivati all’ergastolo.

I giudici di secondo grado non hanno contestato in nessun modo queste condanne, ma hanno ritenuto di riconoscere a Pifferi le attenuanti generiche in misura pari alle aggravanti. Così il legame di filiazione è stato compensato e la pena è tornata a essere di 24 anni.

Perché i giudici hanno tolto l’ergastolo

Le attenuanti generiche sono una formula giuridica che consente ai giudici di un processo di riconoscere circostanze per cui è opportuno ridurre l’entità della pena.

Spesso riguardano il comportamento dell’imputato durante il processo, il livello di collaborazione con gli investigatori, la confessione o il fatto di essere incensurati.

Per Alessia Pifferi, però, l’elemento determinante è stato il suo “assetto mentale“. Le perizie avevano infatti rilevato “immaturità affettiva, fragilità cognitiva e un residuo di disturbi del neurosviluppo”.

Questo non era stato sufficiente a determinare l’incapacità di intendere e di volere dell’imputata, ma è stato ritenuto sufficiente dai giudici per uno sconto di pena.