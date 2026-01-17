Perché Emmanuel Macron ha indossato gli occhiali da sole in un vertice a Parigi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Emmanuel Macron si è presentato indossando gli occhiali da sole ad un vertice a Parigi, in programma il 16 gennaio, per discutere il futuro della Nuova Caledonia. Il presidente della Repubblica francese ha spiegato agli interlocutori e ai giornalisti presenti il motivo della scelta. “Ho un lieve problema all’occhio”, ha spiegato Emmanuel Macron che il 15 gennaio era apparso con l’occhio destro gonfio.

Cosa è successo a Emmanuel Macron

Come riporta Le Parisien, Emmanuel Macron ha commentato ironicamente l’uso degli occhiali da sole: “Sono obbligato a indossarli per un po’, quindi dovrete sopportarmi così”.

La stampa francese racconta che l’accessorio deve essere utilizzato dal presidente della Repubblica francese a causa di una lieve patologia oculare.

Il 15 gennaio Emmanuel Macron aveva già attirato l’attenzione durante una visita presso la base militare di Istres.

Durante il suo discorso alle forze armate, è apparso con l’occhio destro iniettato di sangue.

Le parole di Emmanuel Macron

“Qualcosa di insignificante”, le parole di Emmanuel Macron sulla sue condizioni fisiche.

A causa di un piccolo vaso sanguigno sanguinante, il presidente ha voluto scherzare sulla vicenda: “Pensate a un riferimento all’Eye of the Tiger. Per chi capisce, è un segno di determinazione”.

In Francia resta il dubbio a cosa si riferisse Emmanuel Macron: Eye of the Tiger, colonna sonora di uno dei film di Rocky o Georges Clemenceau, soprannominato “la Tigre”, simbolo della determinazione francese durante la Prima Guerra Mondiale?

L’invito all’Europa per fronteggiare la Russia

Proprio nello stesso discorso alle truppe riunite nella base di Istres, nel sud della Francia, il presidente Emmanuel Macron ha evidenziano che la Russia sia in grado di colpire l’Europa.

“Siamo a portata di tiro. Se vogliamo restare credibili dobbiamo dotarci di queste nuove armi che cambieranno la situazione a breve termine”, ha spiegato il presidente della Francia.

Durante il suo discorso, Emmanuel Macron ha, anche, annunciato l’adesione al piano dell’Unione europea “Arctic Endurance”, un’esercitazione pianificata in Groenlandia lanciata dalla Danimarca.