Perché Fiducia è la parola dell'anno 2025 per la Treccani, dalle incertezze geopolitiche alle tensioni sociali

Fiducia è la parola dell’anno 2025. Questo è il vocabolo scelto dall’Enciclopedia Treccani. L’istituto sottolinea come il termine abbia rilevanza etica e sociale, in un periodo segnato da incertezze geopolitiche e tensioni sociali. L’attenzione è puntata su un concetto che diventa essenziale per affrontare il futuro con serenità e speranza, rafforzando legami solidi e affidabili tra individui, comunità e istituzioni.

Perché Fiducia è la parola dell’anno

Il Dizionario dell’italiano Treccani 100 ha definito la parola “fiducia” come “l’atteggiamento di tranquilla sicurezza che nasce da una valutazione positiva di una persona o di un gruppo di persone, verso altri o verso sé stessi”.

Il concetto espresso da questo termine si manifesta in molteplici dimensioni: personale, sociale e comunitaria.

ANSA

Un volume dell’istituto Treccani

Per l’istituto dell’Enciclopedia italiana rappresenta il filo sottile che consente di aprirsi, condividere idee, progetti e paure, e costruire legami duraturi.

La parola più cliccata dai giovani

La scelta dell’Istituto Treccani per il 2025 ha tenuto conto anche del crescente interesse dei giovani.

Sul portale treccani.it, “fiducia” è risultata tra le parole più cliccate e ha registrato il maggior incremento percentuale rispetto all’anno precedente.

Per l’istituto, come si evidenzia in un comunicato, “la fiducia è oggi una parola fragile e insieme necessaria, soprattutto tra i giovani che sentono il bisogno di riannodare i legami e di credere in qualcuno o qualcosa senza temere delusioni. Solo quando ci si fida si è disposti ad aprirsi, a condividere pensieri, paure e progetti”.

Cosa significa la parola fiducia

Radicata nel latino “fides” e “fidelitas” e sviluppata nel Medioevo, la “fiducia”, spiegano gli esperti della Treccani, è “uno dei termini più ricorrenti quando si parla di affidamento, confidenza, fedeltà, fede, responsabilità e speranza nell’avvenire”.

“Fiducia erecti et confirmati”, nella fiducia edificati e confermati, scriveva nel Medioevo il teologo Adamo Scoto. In tempi più vicini a noi, Papa Giovanni Paolo II ha ricordato che “la fiducia bisogna meritarla con gesti e fatti concreti”.

Per questo l’Istituto Treccani che quest’anno festeggia il centenario della fondazione da parte dell’imprenditore ed editore Giovanni Treccani degli Alfieri e del filosofo Giovanni Gentile, “invita a considerare la fiducia non solo un sentimento, ma una pratica quotidiana: un patrimonio etico condiviso che nutre il vivere comune”.