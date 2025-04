Perché Gad Lerner ha lasciato Il Fatto Quotidiano, l’accusa del giornalista sull’”indulgenza” verso le destre

Dopo cinque anni, Gad Lerner lascia Il Fatto Quotidiano. Il giornalista collaborava con la testata di Marco Travaglio da quando aveva abbandonato La Repubblica, in polemica con l’allora direttore Maurizio Molinari. In una lettera ha spiegato i motivi dell’addio.

Perché Gad Lerner lascia Il Fatto Quotidiano

“Voglio ringraziare i colleghi della redazione per questi cinque anni trascorsi insieme”, ha scritto Gad Lerner nella lettera.

Poi il giornalista ha spiegato cosa lo ha indotto a decidere di non collaborare più con Il Fatto Quotidiano.

Fonte foto: ANSA

Il giornalista Gad Lerner

“Negli ultimi tempi ho sentito crescere la mia distanza dalla linea del giornale – si legge nella missiva – soprattutto per l’indulgenza, a mio parere, mostrata di fronte all’ascesa delle destre nazionaliste e fascistoidi: da Trump a Putin fino a casa nostra”.

Gad Lerner ha comunque precisato che “ciò non diminuisce di una virgola il mio apprezzamento per l’indipendenza del giornale e per la sua capacità di dare notizie scomode. Ho ringraziato il direttore per la libertà di cui ho goduto e vi saluto tutti con affetto”.

Cosa è successo negli ultimi mesi

Come riporta Il Giornale, la collaborazione tra il giornalista e la testata di Marco Travaglio sembra essersi interrotta un mese. Attualmente non sembrano esserci nuovi quotidiani per i quali Gad Lerner abbia scelto di scrivere.

Seppure ci siano sempre state divergenze tra il giornalista e Marco Travaglio, pare che la distanza si sia ampliata con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Questo avrebbe portato Lerner ha decidere di lasciare il giornale.

Chi è Gad Lerner

Gad Lerner è uno scrittore e giornalista. È nato a Beirut nel 1954 da una famiglia ebraica e a soli tre anni si è dovuto trasferire a Milano.

Come giornalista, ha lavorato nelle principali testate italiane da inviato o con ruoli di direzione. Ha ideato e condotto vari programmi d’informazione televisiva alla Rai, La7 e Laeffe. Ha diretto il Tg1. Ha scritto, tra gli altri, per La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e Nigrizia.

Tra i suoi libri ci sono: Scintille; L’infedele; Gaza. Odio e amore per Israele. Tra gli ultimi testi pubblicati, ha curato insieme a Laura Gnocchi il volume Dimmi cos’è il fascismo, uscito nel 2025 con Feltrinelli.