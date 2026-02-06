Perché Ghali ha scelto la poesia Promemoria di Gianni Rodari per la cerimonia delle Olimpiadi Milano-Cortina

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È stata un’esibizione fuori dalle righe quella di Ghali, che già prima della sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha alzato la voce contro l’impossibilità di cantare l’inno nazionale d’Italia. Il cantautore milanese ha scelto di recitare Promemoria, una poesia di Gianni Rodari, per lanciare il suo messaggio di pace.

L’esibizione di Ghali

Ghali è entrato in scena, allo stadio San Siro di Milano, su note urban con sfumature electro e trip hop, ma non ha cantato un inedito né un grande classico del suo repertorio.

L’artista si è esibito in un recitativo ritmato per portare in tutto il mondo le parole di Gianni Rodari. Per l’occasione il rapper ha scelto la poesia Promemoria.

L’artista, inoltre, ha scelto di tradurre in simultanea il testo in francese e inglese: ogni frase era seguita dalla sua versione nelle lingue corrispondenti, un valore aggiunto all’aspetto scenico dello show.

Intorno a lui un corpo di ballo, che ora simulava un mucchio informe di corpi e ora una catena umana.

Perché ha scelto Promemoria di Gianni Rodari

Il testo di Promemoria di Gianni Rodari è breve e immediato, come la maggior parte delle opere del maestro. La poesia elenca le “cose da fare ogni giorno” come “studiare, giocare e preparare la tavola”. Quindi passa alle “cose da fare di notte” come “dormire” e dunque “sognare”.

Infine ci sono “cose da non fare mai”, “né per mare né per terra”. Tra queste, “la guerra”. Così Ghali si fa di nuovo portavoce di un messaggio di pace, come quando dal palco del Festival di Sanremo 2024 ha lanciato il suo messaggio per la Palestina: “Stop al genocidio”.

Le polemiche prima della cerimonia delle Olimpiadi Invernali

L’imminente esibizione di Ghali aveva preoccupato la Lega, che lo aveva definito “un fanatico ProPal” e anche l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che sperava che al cantante venissero date “delle indicazioni o delle linee guida sul ruolo che deve svolgere”.

Alla vigilia della sua esibizione Ghali ha condiviso una nota: “So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo”, e “di troppo”, secondo l’artista, era anche la scelta di recitare la poesia anche in lingua araba. “So che è tutto un Gran Teatro”, ha concluso Ghali.