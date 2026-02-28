Perché gli Usa di Trump e Israele hanno attaccato l'Iran, le 6 ragioni e cosa può succedere ora

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Israele e Usa hanno colpito più città in Iran nel giorno della festività ebraica di Shabbat. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che si è trattato di un “attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce esistenziali alla propria sicurezza”. Il presidente Usa Donald Trump, su Truth, ha scritto: “Questa operazione è per difendere il popolo americano dalle minacce di Teheran, che ha tentato di ricostruire il suo programma atomico e stava sviluppando missili balistici a lungo raggio, in grado di raggiungere gli Stati Uniti”.

Perché Usa e Israele hanno attaccato l’Iran

Gli Usa e Israele si preparano da settimane all’attacco all’Iran. Trump su Truth ha fatto sapere che “il regime non potrà mai avere l’arma atomica” e che gli Stati Uniti vogliono colpire “obiettivi del regime e militari, distruggeremo i loro missili, raderemo al suolo le loro strutture di produzione di armamenti, annichiliremo la loro marina militare”.

Washington ha spostato “a distanza utile” una quantità di forze militari tale da permettere un intervento militare di lunga durata, nonostante stessero proseguendo i colloqui tra le delegazioni di Washington e Teheran.

Il tycoon pretendeva la rinuncia completa dell’Iran al programma nucleare, incluso lo stop all’arricchimento dell’uranio; Israele spingeva perché venisse smantellato anche l’arsenale missilistico iraniano.

Le sei ragioni dell’attacco Usa

Il Corriere della Sera riporta l’analisi di Michael Rozenblat, ricercatore dell’Atlantic Council, che ha lavorato nell’apparato di sicurezza israeliano. L’esperto ha elencato sei “ottime ragioni” che avrebbero spinto Usa e Israele a compiere la missione contro l’Iran.

Secondo Rozenblat, questo è un momento unico per ridisegnare il Medio Oriente poiché l’Iran si trova nel punto di massima debolezza dalla rivoluzione del 1979 dopo le recenti proteste, la guerra di dodici giorni di giugno con Israele e il drastico indebolimento della sua rete terroristica.

Inoltre la violenta repressione dei manifestanti ha portato le tensioni nel Paese “al punto di ebollizione” e la promessa di Trump di “venire in soccorso” del popolo iraniano “non poteva limitarsi alla retorica ma doveva diventare testimonianza della leadership morale americana”.

Un terzo punto riguarda la possibile perdita di credibilità degli Usa come avvenne nel 2013 quando Obama non rispose militarmente dopo l’uso di armi chimiche da parte del regime di Assad contro la popolazione. Se Trump non reagisse, Teheran potrebbe concludere che Washington arretrerà sotto pressione purché l’Iran resti determinato nella resistenza.

Un quarto valido motivo è di tipo economico e riguarda il reintegro delle immense riserve energetiche dell’Iran nei mercati occidentali se nel Paese ci fosse un cambio di regime. Rozenblat spiega che “la combinazione tra la caduta di Nicolás Maduro in Venezuela e un cambio di regime in Iran potrebbe compromettere seriamente la sicurezza energetica cinese, poiché Pechino si riforniva da entrambi per fino al 30% delle sue importazioni petrolifere grazie ai prezzi scontati. Complicare i calcoli economici della Cina e deviarne l’attenzione potrebbe favorire altri obiettivi statunitensi nei confronti di Pechino, come prevenire un conflitto su larga scala nello Stretto di Taiwan”.

Un approccio attivo, anche militare, permetterebbe in più a Washington di orientare la transizione assicurando uno scenario post-regime favorevole e negando a Russia e Cina la possibilità di sfruttare un vuoto di potere in Iran.

L’ultima motivazione riguarda la minaccia del programma nucleare iraniano. Trump ha sempre continuato ad affermare che non avrebbe permesso all’Iran di dotarsi di armi nucleari.

La posizione dell’Iran

Rozenblat ha sottolineato che “una svolta strategica nei negoziati” tra Usa e Iran restava “improbabile” poiché Teheran “sostiene che il proprio programma di missili balistici e il sostegno fornito alla rete regionale di proxy (le milizie armate come Hamas, Hezbollah, Houthi, ndr) siano non negoziabili“.

A questo punto, il presidente degli Stati Uniti avrebbe avuto più opzioni. La prima era “un attacco coercitivo limitato — cioè contro installazioni dei Pasdaran (Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica) e delle milizie Basij — mirato a far rispettare la ‘linea rossa’ di Trump sull’uccisione dei manifestanti e costringere l’Iran a tornare al tavolo negoziale da una posizione di debolezza”.

Ma questo tipo di attacco probabilmente avrebbe avuto effetti limitati sul calcolo strategico del regime e non avrebbe garantito un confronto militare gestibile.

La seconda opzione era quella di “una campagna più ampia volta a ottenere cambiamenti fondamentali nel comportamento del regime — come l’accettazione di severe limitazioni ai missili balistici e alle attività dei proxy — o perfino a provocare un cambio di regime” con “una campagna militare prolungata e ben coordinata, sostenuta dagli alleati regionali, che costringa il regime a scegliere tra ‘bere il calice di veleno’ per sopravvivere oppure affrontare un conflitto che minaccia la sua stessa esistenza”. Gli Usa avrebbero optato per questa seconda strategia.