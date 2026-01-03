Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela e Trump ha catturato Maduro, tra guerra ai narcos e le petroliere

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Diverse esplosioni si sono verificate a Caracas, in Venezuela, la notte del 3 gennaio. Per il presidente venezuelano Nicolas Maduro si tratta di una “gravissima aggressione Usa“. Donald Trump, su Truth, ha confermato che gli Stati Uniti hanno effettuato un “attacco su larga scala” al Venezuela e il suo leader “è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie”. Sarebbe iniziata la cosiddetta “fase 2” dell’operazione americana contro i narcos.

Cosa è successo tra Usa e Venezuela

Da mesi il presidente degli Stati Uniti sta minacciando il leader venezuelano nell’ambito dell’operazione Usa contro i narcos.

Il 15 settembre 2025 Trump aveva minacciato “se trasportate droga che può uccidere gli americani, vi stiamo dando la caccia!”.

Il presidente Usa Donald Trump

Da quel mese, numerose navi sono state affondate nei Caraibi e nel Pacifico orientale: decine gli incidenti e almeno 115 i morti. Trump ha giustificato tali operazioni come un’azione necessaria per frenare il flusso di droga verso gli Stati Uniti, definendo il tutto parte di un “conflitto armato” contro i cartelli della droga.

Le tensioni tra Caracas e Washington sono andate avanti, con gli Usa che hanno accusato Nicolas Maduro di narcoterrorismo.

La CIA sarebbe stata responsabile di un attacco con droni la scorsa settimana su un’area di attracco ritenuta utilizzata da cartelli della droga venezuelani, in quella che sarebbe la prima operazione nota sul suolo venezuelano da quando Washington ha iniziato gli attacchi alle imbarcazioni.

Inoltre, la Casa Bianca ha sequestrato petroliere sanzionate al largo delle coste venezuelane e Trump ha ordinato il blocco di altre navi come parte di una pressione economica sul paese.

Le forse Usa schierate nei Caraibi

Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno aumentato notevolmente la loro presenza militare nei Caraibi, arrivando a impiegare migliaia di soldati e più di una decina di navi da guerra prima del raid.

Le risorse militari sono state utilizzate nell’ambito dell’operazione Joint Task Force Southern Spear, che secondo i funzionari ha lo scopo di fermare il flusso di droga negli Stati Uniti.

Un totale di oltre 4.500 Marines e marinai risultavano impiegati fino a metà dicembre.

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela

Il 3 gennaio Trump ha rivendicato gli attacchi al Venezuela con almeno sette esplosioni in diverse zone di Caracas.

Dal punto di vista tattico, la missione è stata organizzata proprio ora per sfruttare il momento propizio, ovvero la vulnerabilità temporanea della difesa Venezuela.

Da notare che la commissione Forze armate del Senato americano è stata informato solo ad attacco in corso, ciò dimostrerebbe che la decisione è stata in presa in tempi stretti ed evitando il rischio di fughe di notizie.

Come riporta La Stampa, la “fase 2” potrebbe non limitarsi solo ai raid dall’alto, ma consisterebbe in un mix di azioni legali da parte americana, operazioni sotto copertura e sortite dimostrative.

La designazione del Cartello de los Soles nell’elenco delle organizzazioni terroristiche straniere, per il suo presunto ruolo nell’importazione di droghe illegali negli Stati Uniti, secondo il capo del Pentagono, Pete Hegseth, “ha offerto una serie di nuove opzioni agli Stati Uniti”.

Queste opzioni consisterebbero non solo in raid aerei, ma anche in azioni sotto copertura da parte della Cia, i cui elementi sono già presenti sul terreno venezuelano.

In realtà, oltre alla lotta al narcotraffico, Washington mirerebbe al petrolio del Paese.

Le riserve petrolifere accertate del Venezuela sono riconosciute come le più grandi al mondo, con un totale di 300 miliardi di barili.

Già alcuni giorni fa il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha detto che gli Stati Uniti “vogliono forzare un cambio di governo in Venezuela e accedere alle vaste riserve petrolifere del paese attraverso una campagna di pressione iniziata mesi fa, con un massiccio dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi”.

Tra gli obiettivi di Trump ci sarebbe anche quello di eliminare l’appoggio della Russia al Venezuela in termini militari e sottrarre il Paese anche dal sostegno della Cina.