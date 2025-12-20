Perché i bambini della famiglia nel bosco non tornano a casa: cosa dicono i giudici su istruzione e igiene

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan e Catherine, i genitori angloaustraliani della cosiddetta famiglia nel bosco. I tre bambini rimarranno dunque nella casa famiglia di Vasto anche durante le festività natalizie. I giudici hanno ravvisato gravi carenze nell’istruzione e nell’igiene personale dei minori, giudicando la situazione socio-ambientale vissuta a Palmoli come fortemente deprivante per la crescita dei piccoli.

Perché i bambini della famiglia nel bosco non tornano a casa

Come riporta ANSA, il provvedimento emesso dai giudici aquilani gela le speranze della coppia Birmingham-Trevallion, che auspicava un immediato ricongiungimento dopo l’allontanamento forzato avvenuto lo scorso 20 novembre.

Al centro della complessa vicenda giudiziaria ci sono due pilastri fondamentali: la scolarizzazione e la socialità.

ANSA

Continuano le polemiche sulla famiglia nel bosco

Le relazioni degli assistenti sociali che hanno monitorato i minori nella struttura protetta di Vasto dipingono un quadro al limite della realtà contemporanea.

I bambini, infatti, avrebbero mostrato un grado di alfabetizzazione pressoché nullo, con la figlia maggiore di otto anni capace di scrivere il proprio nome solo sotto dettatura e ancora impegnata nell’apprendimento delle basi dell’alfabeto.

Questa profonda lacuna educativa ha pesato enormemente sulla decisione della Corte, che ha ravvisato una lesione del diritto alle relazioni e alla formazione dei minori.

Istruzione e igiene carenti: cosa è emerso

Accanto al tema dell’istruzione, emerge con forza il dettaglio delle condizioni igieniche in cui i bimbi versavano prima dell’intervento delle autorità.

Secondo i rapporti dei servizi sociali, i piccoli avrebbero mostrato stupore e curiosità quasi antropologica verso oggetti comuni della vita moderna, come il soffione della doccia o i saponi profumati.

Nei primi giorni di permanenza nella casa famiglia, i minori sarebbero stati addirittura restii a lavarsi, non comprendendo l’utilità dei prodotti per l’igiene personale messi a disposizione.

Questa deprivazione socio-ambientale è stata considerata dai giudici come una prova evidente dell’inadeguatezza del contesto in cui la famiglia viveva nel bosco abruzzese, un casolare privo di servizi essenziali come luce, gas e adeguati impianti sanitari.

La linea difensiva della famiglia nel bosco

Nonostante gli avvocati della difesa, Danila Solinas e Marco Femminella, abbiano sottolineato i progressi compiuti dai genitori nelle ultime settimane, la Corte d’Appello ha dovuto limitarsi a valutare se, al momento dell’emissione della prima ordinanza, sussistessero i presupposti formali per l’allontanamento.

I giudici hanno stabilito che non vi erano lacune macroscopiche in quel provvedimento, confermando che la scelta del Tribunale per i Minorenni era giustificata dallo stato di abbandono educativo dei tre fratellini.

La sentenza apre però uno spiraglio per il futuro, riconoscendo i passi avanti dei genitori, che nel frattempo hanno trovato una nuova abitazione ammobiliata e si sono attivati per reperire un’insegnante privata, sebbene non sia ancora stato siglato un accordo formale per la scolarizzazione.