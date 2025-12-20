Perché i bambini della famiglia nel bosco non tornano a casa: cosa dicono i giudici su istruzione e igiene
Bambini del bosco in Abruzzo: la Corte d'Appello dell'Aquila conferma lo stop ai genitori. Pesano l'analfabetismo e le gravi carenze igieniche
La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan e Catherine, i genitori angloaustraliani della cosiddetta famiglia nel bosco. I tre bambini rimarranno dunque nella casa famiglia di Vasto anche durante le festività natalizie. I giudici hanno ravvisato gravi carenze nell’istruzione e nell’igiene personale dei minori, giudicando la situazione socio-ambientale vissuta a Palmoli come fortemente deprivante per la crescita dei piccoli.
Perché i bambini della famiglia nel bosco non tornano a casa
Come riporta ANSA, il provvedimento emesso dai giudici aquilani gela le speranze della coppia Birmingham-Trevallion, che auspicava un immediato ricongiungimento dopo l’allontanamento forzato avvenuto lo scorso 20 novembre.
Al centro della complessa vicenda giudiziaria ci sono due pilastri fondamentali: la scolarizzazione e la socialità.
Continuano le polemiche sulla famiglia nel bosco
Le relazioni degli assistenti sociali che hanno monitorato i minori nella struttura protetta di Vasto dipingono un quadro al limite della realtà contemporanea.
I bambini, infatti, avrebbero mostrato un grado di alfabetizzazione pressoché nullo, con la figlia maggiore di otto anni capace di scrivere il proprio nome solo sotto dettatura e ancora impegnata nell’apprendimento delle basi dell’alfabeto.
Questa profonda lacuna educativa ha pesato enormemente sulla decisione della Corte, che ha ravvisato una lesione del diritto alle relazioni e alla formazione dei minori.
Istruzione e igiene carenti: cosa è emerso
Accanto al tema dell’istruzione, emerge con forza il dettaglio delle condizioni igieniche in cui i bimbi versavano prima dell’intervento delle autorità.
Secondo i rapporti dei servizi sociali, i piccoli avrebbero mostrato stupore e curiosità quasi antropologica verso oggetti comuni della vita moderna, come il soffione della doccia o i saponi profumati.
Nei primi giorni di permanenza nella casa famiglia, i minori sarebbero stati addirittura restii a lavarsi, non comprendendo l’utilità dei prodotti per l’igiene personale messi a disposizione.
Questa deprivazione socio-ambientale è stata considerata dai giudici come una prova evidente dell’inadeguatezza del contesto in cui la famiglia viveva nel bosco abruzzese, un casolare privo di servizi essenziali come luce, gas e adeguati impianti sanitari.
La linea difensiva della famiglia nel bosco
Nonostante gli avvocati della difesa, Danila Solinas e Marco Femminella, abbiano sottolineato i progressi compiuti dai genitori nelle ultime settimane, la Corte d’Appello ha dovuto limitarsi a valutare se, al momento dell’emissione della prima ordinanza, sussistessero i presupposti formali per l’allontanamento.
I giudici hanno stabilito che non vi erano lacune macroscopiche in quel provvedimento, confermando che la scelta del Tribunale per i Minorenni era giustificata dallo stato di abbandono educativo dei tre fratellini.
La sentenza apre però uno spiraglio per il futuro, riconoscendo i passi avanti dei genitori, che nel frattempo hanno trovato una nuova abitazione ammobiliata e si sono attivati per reperire un’insegnante privata, sebbene non sia ancora stato siglato un accordo formale per la scolarizzazione.