Perché il Cio ha riammesso la Russia revocando la sospensione verso le Olimpiadi, c'è divieto a inno e simboli

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La Russia è stata riammessa alle Olimpiadi per i prossimi Giochi di Los Angeles 2028. Il Cio ha comunicato di aver revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, imposta come sanzione verso Mosca a seguito dell’offensiva in Ucraina. Il board del Comitato olimpico internazionale ha però assicurato di riservarsi la possibilità di tornare sui suoi passi, confermando la solidarietà verso la comunità olimpica ucraina, e che la posizione di condanna contro l’invasione rimane invariata.

La revoca della sospensione della Russia

Lo stop in vigore dal 12 ottobre 2023 del Comitato olimpico russo era arrivato proprio in risposta all’invasione russa dell’Ucraina.

Il Comitato esecutivo del Cio ha deciso che, in vista delle qualificazione sia per i Giochi Olimpici LA28 che per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028, che “le condizioni di partecipazione raccomandate per le Federazioni Internazionali (FI) e gli organizzatori di eventi sportivi internazionali del 28 febbraio 2022 e del 28 marzo 2023, per quanto riguarda gli atleti e le squadre russe, comprese le misure di protezione, non sono più applicabili“.

L’annuncio del Cio

Con un comunicato il Cio ha spiegato che la decisione è stata presa per garantire pari accesso alle competizioni a tutti gli atleti “a seguito di un’analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali del Cio, considerando che il Comitato olimpico russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell’Ucraina”.

“Inoltre, il Comitato olimpico russo (Roc) ha confermato di non svolgere, né di svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori” scrivono ancora dal Comitato olimpico internazionale, specificando che il board “continuerà a monitorare attentamente la situazione relativa alle attività del ROC in questi territori e si riserva il diritto di adottare ulteriori misure qualora lo ritenga necessario”.

Le condizioni per la riammissione alle Olimpiadi

Nel comunicato il Cio ha precisato anche che “prenderà una decisione in merito all’esposizione della bandiera, dell’inno, dei colori o di qualsiasi altro simbolo russo per i Giochi Olimpici al momento opportuno”.

Ad ogni modo il Comitato olimpico internazionale ha sottolineato che tutti gli atleti russi dovranno soddisfare i requisiti antidoping per le competizioni internazionali e che “il Comitato Olimpico Russo (Roc) deve garantire che la selezione degli atleti russi (per i Giochi Olimpici) si basi non solo sulle loro prestazioni sportive, ma anche sulla loro capacità di fungere da modelli di riferimento che rispettano, sostengono e promuovono una società pacifica attraverso lo sport, come stabilito nella Carta Olimpica”.