Perché il click day del bonus psicologo è slittato, i problemi sui fondi e il rinvio ad agosto

Il 25 luglio 2025 era la data per l’avvio delle richieste per il bonus psicologo, ma manca ancora il decreto attuativo. È possibile quindi che il click day slitti ad agosto. Intanto è cominciata la mobilitazione affinché il sostegno copra tutti gli aventi diritto. Attualmente si prospetta che si riuscirà a soddisfare solo una percentuale inferiore al 2%.

Perché il click day è slittato

Il 25 luglio 2025 era la data prevista per inviare all’Inps le richieste per ottenere il bonus psicologo, ma si sono registrati ritardi nell’avvio del cosiddetto “click day”, così come era avvenuto anche lo scorso anno.

A causare il rinvio è la mancata definizione del decreto attuativo.

IPA

Lo studio di uno psicologo

Intanto pochi giorni fa in Senato è stata presentata una proposta di legge che prevede il finanziamento del bonus psicologo per il 100% di coloro che ne faranno richiesta, fermo restando che abbiano tutti i requisiti.

La stima, in base ai fondi attualmente stanziati, è che si riusciranno a coprire solo 6300 domande, anche per il bonus psicologo 2024 si era discusso sui fondi stanziati. Le previsioni ipotizzano invece oltre 400mila richieste per il bonus psicologo, ciò significa che poco più di una persona su 100 sarà soddisfatta.

Cosa prevede la proposta di legge al Senato

Qualche giorno fa, Pubblica ha presentato al Senato una proposta di legge d’iniziativa popolare che prevede, tra le altre cose, il finanziamento per il 100% di coloro che, avendone i requisiti, faranno richiesta per il bonus psicologo, attraverso un sistema misto di finanziamento pubblico e privato in decontribuzione.

Lo ha fatto sapere Francesco Maesano, coordinatore della campagna Diritto a stare bene sottolineando che “molti richiedenti del Bonus Psicologo 2025 resteranno fuori, ma noi abbiamo pensato alla soluzione“.

Pubblica ha anche invitato i cittadini a firmare l’iniziativa attraverso il portale web www.dirittoastarebene.it. “Servono 50 mila firme e ciascuna firma è decisiva per raggiungere l’obiettivo di avere uno psicologo per tutti!”, è l’appello agli interessati.

I requisiti e gli importi del bonus psicologo

Il Bonus psicologo 2025 garantisce fino a 1500 euro l’anno e per richiederlo servono lo Spid per collegarsi al portale Inps e l’Isee, che si può anche autocertificare.

I requisiti per poter inviare la domanda sono: essere cittadini italiani con Isee inferiore a 50mila euro e maggiorenni. Un adulto che ne abbia la responsabilità può fare domanda anche per i minori.

Una volta ricevute tutte le domande sarà stilata una graduatoria basata appunto sull’Isee e gli importi variano a seconda della fascia di appartenenza. L’importo massimo erogabile per ciascun beneficiario è di 1.500 euro in caso di Isee inferiore a 15mila euro.

Se si ha un Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario.

Se l’Isee è superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento massimo di 500 euro per ogni beneficiario.