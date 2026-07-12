Perché il delitto di Luigia Fortunato non è un femminicidio, secondo la ministra Eugenia Roccella

Il capo d’accusa attribuito a Sami Khemaies, il 39enne reo confesso del delitto della ex moglie Luigia Fortunato a Loreto, ha acceso importanti polemiche. Il sostituto procuratore Rosario Lionello gli contesta, infatti, l’omicidio volontario e non il femminicidio. Numerose associazioni antiviolenza si sono già espresse, ma in ultima battuta la ministra Eugenia Roccella, delegata alla Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha rotto il silenzio e ha spiegato che il reato di femminicidio riguarda “la ragione per la quale viene uccisa” una donna, e non il suo genere.

La spiegazione della ministra Eugenia Roccella

Come anticipato, la ministra alla Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella è intervenuta sulle polemiche nate dopo il capo di accusa contestato dal sostituto procuratore Rosario Lionello a Sami Khemaies, il 39enne reo confesso del delitto di Luigia Fortunato.

Roccella ricorda che “il reato di femminicidio non riguarda il genere di appartenenza della vittima, ma la ragione per la quale viene uccisa”.

ANSA

Ancora, Roccella sottolinea che in Italia esiste una legislazione che “ci pone all’avanguardia a livello mondiale”.

Allo stesso tempo la ministra auspica che “di fronte a questa come ad altre donne uccise la magistratura applichi la massima accuratezza interpretativa“.

Le indagini sul delitto di Loreto

Lunedì 13 luglio Sami Khemaies si presenterà di fronte al gip Carlo Cimini, del tribunale di Ancona, per l’interrogatorio di convalida dell’arresto. Il reo confesso parteciperà in videoconferenza dal carcere di Montacuto, dove attualmente è detenuto.

Martedì 14 luglio, invece, il medico legale Angelo Montana, incaricato dal pm, effettuerà l’autopsia sul corpo di Luigia Fortunato. La donna, 33 anni, è stata uccisa a coltellate nell’abitazione in cui conviveva con l’ex marito e il figlio di 7 anni della coppia, che in quel momento si trovava in casa della nonna.

Il parere dell’avvocata della famiglia di Luigia Fortunato

Sulle polemiche è intervenuta anche Cristina Perozzi, la legale che assiste la famiglia della vittima. L’avvocato sostiene che sia “ancora prematuro” formulare ipotesi di reato mentre si attendono ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

Dello stesso avviso è Roberta Montenovo, avvocata nonché presidente dell’associazione Donne e Giustizia e del Centro Antiviolenza di Ancona: Montenovo fa notare che il sostituto procuratore è “partito da una base con riserva di verifica e di modifica del capo d’imputazione in base a quello che emergerà”, dunque ha scelto “una via più cauta perché il maltrattamento in famiglia non sappiamo se c’era”.