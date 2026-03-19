Perché il prezzo della benzina non scende nonostante il taglio delle accise voluto dal Governo Meloni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Consiglio dei ministri del 18 marzo 2026 ha approvato un atteso decreto legge per contrastare l’impennata dei costi energetici, disponendo un taglio delle accise di 25 centesimi al litro. Nonostante il provvedimento la risposta dei distributori è stata quasi nulla. Il motivo è l’effetto “missile e piuma”. Per difendersi gli automobilisti devono tenere a mente i nuovi prezzi sulla base delle accise ridotte.

Il taglio delle accise di 25 centesimi

L’atteso calo dei prezzi alla pompa non si è verificato. Al contrario, i dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit mostrano come proprio nel giorno in cui doveva scattare il taglio di 25 centesimi, i listini hanno continuato a salire.

La benzina in modalità self service si attesta mediamente su 1,869 euro/litro, mentre il diesel viaggia sopra la soglia psicologica dei 2,1 euro/litro in quasi tutte le regioni italiane, con punte di 2,155 euro a Bolzano.

ANSA

Secondo le denunce del Codacons, si sarebbe verificata una nuova ondata di rincari generalizzati. I ministri Urso e Giorgetti hanno mobilitato la Guardia di Finanza per una massiccia operazione di controllo su tutta la rete stradale e autostradale.

Perché il prezzo non cala?

La mancata discesa immediata dei prezzi, nonostante il taglio fiscale, è riconducibile a un fenomeno che gli esperti chiamano “effetto missile e piuma“. Secondo questa dinamica, i prezzi dei carburanti tendono a schizzare verso l’alto con la velocità di un “missile”, ma scendono con la lentezza di una piuma quando i costi calano.

La spiegazioni degli esperti è che i rivenditori tendono ad anticipare i costi futuri: se prevedono che il prossimo approvvigionamento sarà più caro a causa delle tensioni internazionali, alzano subito i prezzi anche sulle scorte già acquistate per proteggere i propri margini di guadagno.

Al contrario abbassare immediatamente il listino significherebbe vendere in perdita, perchè il carburante stoccato nei giorni precedenti lo hanno pagato a prezzo pieno.

Come controllare se il prezzo è corretto

Per capire se un distributore ha effettivamente applicato il taglio previsto, gli automobilisti devono tenere a mente i nuovi parametri di riferimento calcolati sulla base delle accise ridotte (fissate a 472,90 euro per 1000 litri su benzina e gasolio).

Secondo le stime del Codacons, con l’applicazione corretta dello sconto, il prezzo medio della benzina dovrebbe scendere a circa 1,623 euro al litro, mentre quello del gasolio dovrebbe attestarsi sui 1,859 euro al litro.

Un pieno da 50 litri, dunque, dovrebbe costare circa 12,2 euro in meno rispetto a prima. Anche sulla rete autostradale i prezzi dovrebbero calare sensibilmente, con il diesel intorno a 1,925 euro e la benzina a 1,706 euro al litro.