Perché l'Antitrust è contro Meta AI su WhatsApp, indagine per abuso di posizione dominante: cosa significa

L’Antitrust e la Commissione Europea indagano Meta per “abuso di posizione dominante”, a causa della decisione di WhatsApp di pre-installare Meta AI da marzo 2025. La scelta potrebbe imporre agli utenti, specialmente in Italia (dove il 90% predilige WhatsApp), l’uso del chatbot di Meta, limitando la concorrenza.

L’occhio dell’Antitrust su Meta

Gli utenti di WhatsApp non possono decidere se usare oppure no l’AI di Meta: è questo il nodo centrale della questione che ha portato l’Antitrust, in collaborazione con la Commissione Europea, ad avviare un’indagine formale nei confronti del colosso guidato da Mark Zuckerberg.

L’accusa è quella di aver abusato della propria posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Ue.

ANSA

Mark Zuckerberg

L’integrazione dell’AI proprietaria su Whatsapp

L’Autorità, nel comunicato ufficiale, sottolinea come da marzo 2025 Meta abbia installato automaticamente il proprio assistente AI su WhatsApp, app di messaggistica diffusissima nel nostro Paese.

Una simile integrazione forzata, non disattivabile, rischierebbe di indirizzare gli utenti a utilizzare il chatbot di Meta a scapito di eventuali alternative, alterando così la libera concorrenza nel settore.

La replica di Meta

Meta, da parte sua, ha già offerto una replica, che di fatto non nega però quanto viene ipotizzato dall’Antitrust.

“Offrire accesso gratuito alle nostre funzionalità di intelligenza artificiale su WhatsApp dà a milioni di italiani la possibilità di scegliere di usare l’IA in un ambiente che già conoscono, di cui si fidano e che comprendono” ha spiegato un portavoce di Meta, aggiungendo che l’azienda si è resa disponibile per collaborare appieno con l’Autorità italiana garante della concorrenza.

Meta AI poco gradita dagli utenti

Da quando Meta ha integrato il suo assistente AI direttamente su WhatsApp, Instagram e Messenger, si sono moltiplicati – almeno in Italia – dubbi e polemiche, in particolare per l’impossibilità di disattivare il chatbot rappresentato da un’icona colorata in basso a destra nell’app.

Se alcuni utenti apprezzano le nuove funzionalità, altri hanno sollevato preoccupazioni su privacy e usabilità. Meta AI resta visibile e attivabile da più punti dell’interfaccia, e questo viene percepito da molti come un’imposizione. Le conversazioni con il chatbot, inoltre, non sono protette da crittografia end-to-end e i dati condivisi potrebbero essere utilizzati da Meta.

Sebbene in modo non immediato e poco intuitivo, è possibile comunque limitare l’AI archiviando la chat, disattivando notifiche o reinstallando una versione precedente dell’app.