Perché l'Italia si costituisce parte civile contro la Svizzera nel processo sulla strage di Crans-Montana

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Italia si costituisce parte civile contro la Svizzera per la tragedia avvenuta a Crans-Montana. La Presidenza del Consiglio ha delegato uno studio elvetico e depositato l’atto di costituzione di parte civile. Lunga la lista delle motivazioni, che va dalle risorse mobilitate fino all’ipotetico coinvolgimento di autorità locali nella genesi dell’evento. La Procura del Cantone del Vallese intanto ha aperto una seconda inchiesta per la gestione dei soccorsi della fatidica notte.

Italia parte civile contro la Svizzera

Per la drammatica vicenda avvenuta a Crans-Montana nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, l’Italia si è costituita parte civile. Lo ha fatto sapere la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, ha delegato uno studio legale elvetico per depositare l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale sull’incendio del locale Le Constellation.

La lista dei motivi per i quali l’Italia si è costituita parte civile è molto lunga e dettagliata, ma parte dal presupposto del danno diretto al patrimonio dello Stato italiano.

Un danno dovuto alle ingenti risorse mobilitate dal Servizio Nazionale della Protezione Civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica per i propri connazionali coinvolti nell’episodio. C’è poi anche lo scontro con le autorità locali, con un riferimento esplicito alla responsabilità di queste nella “genesi dell’evento”.

Scontro Roma-Berna

La decisione italiana di costituirsi parte civile non è una novità. Fin dai primi momenti dopo l’incendio, mentre si istituiva il processo per l’evento, l’Italia aveva confermato la propria intenzione. Così il Governo italiano torna a ribadire che si impegnerà nel monitorare ogni fase del procedimento giudiziario in Svizzera per garantire un’informazione costante e trasparente sulle iniziative e conferma il supporto alle famiglie delle vittime e dei feriti.

La nota si aggiunge però alle polemiche tra Italia e Svizzera, che di recente sono tornate a gonfiarsi per il caso dei costi dell’assistenza sanitaria dovuta per i feriti trattati in loco.

La Svizzera si rifà alle regole internazionali di sostegno dei costi dei soccorsi, ma l’Italia respinge la richiesta di pagamento.

Seconda inchiesta

Accanto alla prima, la Procura del Cantone del Vallese apre una seconda inchiesta. Questa, che indaga sempre sulla strage di Capodanno, punta però ad accertare delle eventuali responsabilità da parte dell’organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi.

Contro di loro un’ipotesi di cattiva gestione dei soccorsi. Nel corso dei mesi infatti sono emersi dubbi rispetto alla gestione delle prime fasi dell’emergenza, tra carenze di bombole di ossigeno e barelle, scarsa disponibilità di coperte termiche e diverse altre criticità portate alla luce dagli avvocati delle vittime e dei feriti.