Perché la Banca Popolare di Sondrio è stata criticata dalla Bce, l'esito dell'ispezione e la replica

La Banca Popolare di Sondrio finisce nel mirino della Bce, che ha rilevato una serie di criticità relative alla governance, evidenziando “gravi e significative carenze” che “incidono tra l’altro sul suo sistema di gestione del rischio di credito”. Il tutto al termine di un’ispezione durata sei mesi. L’istituto di credito ha replicato specificando che i rilievi riguardano il periodo 2022-2023 e che i provvedimenti sono già stati presi.

La Bce sulla Banca Popolare di Sondrio

Secondo quanto riporta l’Ansa, le problematiche coinvolgono non solo le funzioni di risk management, compliance e audit ma anche “la struttura e il funzionamento” della dirigenza apicale.

Pertanto la Bce ha imposto all’istituto valtellinese una serie di misure correttive, tra cui il potenziamento della dirigenza e l’affidamento a un advisor esterno per valutare e rafforzare l’organizzazione apicale.

L’esito dell’ispezione, iniziata nell’ottobre 2022 e conclusa nell’aprile 2023, è stato formalizzato in una decisione ufficiale trasmessa alla banca il 29 aprile 2025, alla vigilia dell’assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione e nel pieno dell’offerta di scambio lanciata da Bper.

Per la Bce, la banca deve procedere al “potenziamento della struttura e del funzionamento del livello dirigenziale“, inclusa la funzione dell’amministratore delegato, oggi Mario Alberto Pedranzini, affidandosi alla valutazione di un advisor esterno che indicherà come “evitare la concentrazione di responsabilità e poteri nelle mani di pochi dirigenti, assicurare un’adeguata separazione e chiare responsabilità tra le funzioni dirigenziali chiave”, nonché “migliorare la sorveglianza dei processi decisionali”.

Oggetto di esame anche “l’adeguata composizione dell’attuale squadra” di top manager.

La replica della Banca Popolare di Sondrio

In una nota diffusa domenica 12 maggio, la Banca Popolare di Sondrio ha replicato precisando che l’ispezione oggetto dei rilievi riguarda il periodo 2022-2023 e che le risultanze sono state puntualmente riportate nei bilanci 2023 e 2024, nonché nel resoconto intermedio al 31 marzo 2025.

Nel dettaglio, la banca spiega che l’attività ispettiva ha avuto come focus il rischio di credito e di controparte nei segmenti Corporate & Large e PMI, per un valore complessivo lordo originario di 15,5 miliardi di euro. All’esito della revisione, è stata richiesta la riclassificazione prudenziale di 27 posizioni creditorie, per un controvalore lordo di 158 milioni di euro (113 milioni al netto delle rettifiche).

L’istituto sottolinea che, anche qualora tali posizioni fossero riclassificate come crediti deteriorati (NPL), non vi sarebbero effetti economici rilevanti aggiuntivi, avendo già rafforzato le coperture nel corso del 2023 in linea con le richieste della vigilanza. Di conseguenza, l’indicatore di qualità del credito (NPL ratio netto) passerebbe dall’1,04% all’1,36%, mentre quello lordo salirebbe dal 2,9% al 3,3%.

Come sta davvero la Banca Popolare di Sondrio

Tirando le somme, nella sua precisazione tecnica, la banca ha tranquillizzato investitori, risparmiatori e osservatori. In particolare, se la Bce confermasse la riclassificazione come crediti deteriorati, non ci sarebbero impatti rilevanti a bilancio, perché:

la banca ha già messo da parte accantonamenti nel 2023, utili per coprire eventuali rischi;

un peggioramento formale della classificazione non cambierebbe sostanzialmente la situazione economica dell’istituto.

gli indicatori di qualità del credito sono ancora relativamente sani.

Infine, la banca conferma di aver già avviato interventi correttivi sulle criticità segnalate e che completerà le misure previste nei tempi richiesti, con la Bce che si è riservata di valutarne l’efficacia nel tempo.

In sintesi: ad oggi non c’è alcuna emergenza per Banca Popolare di Sondrio. Ma la Bce pretende un rafforzamento della governance per evitare eventuali problemi futuri.