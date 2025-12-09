Perché la famiglia di Tatiana Tramacere non denuncerà Dragos Gheormescu, la rivelazione dell'avvocato

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le problematiche di salute di Tatiana Tramacere al momento del suo ritrovamento sono state “determinate dallo stato di ansia” della ragazza. Per questo motivo la famiglia della 27enne di Nardò non attribuisce alcuna colpa a Dragos Gheormescu, l’amico che l’ha tenuta nascosta per 11 giorni. Le indagini saranno presto archiviate e non vi sarà alcuna denuncia.

Nessuna denuncia per Dragos Gheormescu

Dragos Gheormescu, il 30enne che ha tenuto nascosta in soffitta Tatiana Tramacere, non sarà denunciato.

“Non c’è ora e non c’è mai stata neanche in passato la volontà di denunciare chicchessia” afferma Tommaso Valente.

ANSA Dragos Gheormescu a Chi l’ha visto?

Il legale della famiglia Tramacere ha spiegato ai microfoni di Adnkronos che “ci sono state delle perplessità circa le condizioni di salute della ragazza che però poi si è appurato essere determinate dallo stato di ansia che ha avuto”.

“Non è assolutamente intendimento della famiglia addossare responsabilità ad alcuno” sottolinea l’avvocato.

Specificando, infine, che la notizia di una presunta denuncia per maltrattamenti “non è partita dalla famiglia”.

Presto chiuse le indagini su Tatiana Tramacere

L’avvocato Valente rivela anche che la Procura di Lecce sarebbe in procinto di archiviare le indagini sul caso.

“Ho avuto modo di apprendere tramite i carabinieri con i quali sono stato in contatto costante, – spiega – che viene escluso ogni tipo di valutazione su ipotesi e profili come strascico di questa vicenda”.

Improbabile, dunque, che Tatiana Tramacere possa essere nuovamente ascoltata dagli investigatori.

“È una vicenda nata da un momento di fragilità di una ragazza che purtroppo è stata travolta da un turbine mediatico che ha necessità di rientrare” conclude l’avvocato.

L’ipotesi di maltrattamenti

Quando Tatiana Tramacere è stata ritrovata, 11 giorni dopo la sua scomparsa, si trovava chiusa in un armadio nel solaio dell’appartamento di Dragos Gheormescu.

Al momento del ritrovamento, ha raccontato il padre Rino era “denutrita, sofferente e smagrita. Non si reggeva in piedi”.

Da qui i dubbi su possibili maltrattamenti subiti dalla ragazza, che oggi sembrano essersi dissolti.

“Il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze di questa nostra avventura” si è giustificato Gheormescu.

Adesso lui, e ancora di più Tatiana e la sua famiglia, chiedono soltanto silenzio.