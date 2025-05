Perché la Festa della Mamma si festeggia oggi domenica 11 maggio e la storia di questa ricorrenza

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La Festa della Mamma in Italia è stata celebrata per la prima volta nel 1952. In origine aveva una data fissa, l’8 maggio. Ma poi si è scelto di celebrare le mamme durante un giorno festivo e quindi la ricorrenza viene fatta cadere la seconda domenica di maggio. E così accade anche oggi, domenica 11 maggio.

L’origine della Festa della Mamma negli Stati Uniti

Se in Italia, come detto, la prima celebrazione risale all’inizio degli anni ’50, la prima celebrazione in assoluto risale all’inizio del ‘900 negli Stati Uniti.

Nel 1908 l’americana Anna Jarvis decise di celebrare il “Mother’s Day” per ricordare sua madre, che era un’attivista che voleva la pace.

Questa iniziativa individuale ebbe successo, al punto che si decise di chiedere a ministri e uomini d’affari di trasformare la celebrazione in una giornata nazionale da ricordare ogni anno.

E così a partire dal 1911 l’usanza si era già diffusa in quasi tutti gli Stati degli Usa. Nel 1914 fu il presidente Usa, Woodrow Wilson, a renderla una vera e propria festività nazionale. Da allora si diffuse, tra l’altro, l’usanza di regalare rose rosa alle mamme.

La diffusione della Festa nel mondo

Partita dagli Stati Uniti, la Festa si è poi diffusa in tutto il mondo.

In gran parte dei Paesi dell’Europa, in Australia e Giappone (oltre che negli Usa) la festività cade nella seconda domenica di maggio.

La data però non è la stessa ovunque. Ad esempio si festeggia la prima domenica di maggio in Ungheria, Spagna e Portogallo.

In alcuni Paesi del Medioriente la Festa della Mamma coincide con l’equinozio di primavera, mentre nei Balcani si è deciso di celebrare assieme Festa della Mamma e Festa della donna, l’8 marzo.

La prima Festa della Mamma in Italia

In Italia la Festa ha avuto origine a Brescia. Si deve tutto a Emma Lubian Missiaia, direttrice della Scuola Civica “Angela Contini” che con l’aiuto del Comune decide di celebrare le mamme.

Oltre alla Festa organizzata dalla direttrice della scuola bresciana, c’è anche una versione cristiana della Festa della Mamma. Il 12 maggio 1957 il parroco di Tordibetto di Assisi scelse di celebrare la mamma in quanto madre di Dio. Da allora, ogni anno, la parrocchia di Tordibetto celebra ufficialmente la festa con manifestazioni religiose e culturali.