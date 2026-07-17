Perché la nuova legge elettorale potrebbe avvantaggiare Renzi e Vannacci col premio di maggioranza

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La nuova legge elettorale introduce un premio di maggioranza vincolato alla soglia del 42%. Questa impostazione, analizzata dal sondaggista Lorenzo Pregliasco, potrebbe dare forte potere politico a leader di liste minori come Matteo Renzi e Roberto Vannacci, costringendo i grandi partiti ad alleanze forzate e instabili pur di vincere.

Cosa prevede la nuova legge elettorale

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la nuova legge elettorale, ribattezzata “Melonellum” o “Stabilicum”. Il nuovo sistema manda in pensione i collegi uninominali del Rosatellum per introdurre un impianto prevalentemente proporzionale, corretto però da un decisivo premio di maggioranza.

Questo meccanismo assegna 70 deputati e 35 senatori extra alla lista o alla coalizione capace di superare la soglia del 42% dei voti in entrambi i rami del Parlamento.

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Qualora nessuno raggiunga questa quota, o se si dovessero registrare due maggioranze diverse tra Camera e Senato, il premio non viene assegnato e i seggi vengono distribuiti con il proporzionale puro. Il testo conferma inoltre le liste bloccate e l’obbligo di indicare il candidato premier al momento del deposito dei programmi.

Come il premio di maggioranza aumenta il peso politico

Dietro l’obiettivo dichiarato di garantire governabilità si nasconde però una dinamica che rischia di produrre l’effetto opposto. Come analizzato su La Stampa dal sondaggista Lorenzo Pregliasco di YouTrend, il vincolo del 42% costringerà i principali poli a costruire coalizioni larghissime pur di assicurarsi il premio di maggioranza.

In questo modo le forze politiche minori, ma strategiche, acquistano un eccezionale potere di veto. Nel centrodestra, Giorgia Meloni difficilmente potrà fare a meno di Roberto Vannacci e della sua lista Futuro Nazionale, il cui 6% stimato è indispensabile per blindare la vittoria.

Nel centrosinistra si profila una situazione speculare per Matteo Renzi, che assume un’identica centralità strategica per spingere l’alleanza a guida Pd oltre la soglia.

Il paradosso della nuova legge elettorale

L’obbligo di includere qualsiasi alleato pur di raccogliere decimali rischia tuttavia di trasformarsi in un boomerang per la tenuta dei futuri governi.

Nel centrodestra, l’alleanza con una figura polarizzante come Vannacci rischia di spaventare l’elettorato moderato ed europeista di Forza Italia, oltre a cannibalizzare voti interni a Fratelli d’Italia.

Allo stesso modo, nel centrosinistra un’alleanza forzata tra Pd e Movimento 5 Stelle potrebbe scontentare i rispettivi elettori, spingendo parte dei flussi verso forze esterne e indipendenti. La nuova legge elettorale promette così di dar vita a una serie di veti e patti fragili ancor prima di arrivare alle urne.