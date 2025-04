Perché Marine Le Pen è stata condannata, qual era lo schema di Rassemblement National secondo i giudici

Marine Le Pen è stata condannata in Francia per appropriazione indebita dei fondi del Parlamento europeo. Poche ore dopo è apparsa al telegiornale di Tf1, per un’intervista esclusiva, incollando agli schermi 8 milioni di telespettatori. La leader di Rassemblement National ha puntato il dito contro i giudici, così come alcuni dei suoi alleati, da Matteo Salvini a Elon Musk. La magistratura, però, ha rigettato le accuse di una sentenza politica.

Lo schema di RN e Marine Le Pen: cosa dice la sentenza di condanna

Marine Le Pen è stata condannata in primo grado lunedì 31 marzo: subito dopo la sentenza, i suoi legali hanno riferito che presenteranno ricorso in appello.

Ma cosa dice il dispositivo?

Secondo il tribunale, Marine Le Pen e 8 tra ex e attuali eurodeputati di Rassemblement National, tra cui l’ex segretario generale Nicolas Bay (oggi a Ecr) e Catherine Griset (oggi eurodeputata dei Patrioti), sono colpevoli di appropriazione indebita dei fondi del Parlamento europeo per un danno complessivo stimato in 2,9 milioni di euro.

Condannati anche i funzionari che figuravano come loro assistenti personali: sono stati giudicati colpevoli di ricettazione.

La magistratura ha svelato il presunto schema di Rassemblement National: per anni, il partito avrebbe stipulato contratti fittizi a finti assistenti europarlamentari che in realtà lavoravano in Francia come funzionari del partito senza mai andare né a Bruxelles né a Strasburgo.

La sentenza di primo grado ha stabilito che l’obiettivo fosse far fronte alle difficoltà economiche del partito.

La risposta dei giudici a Marine Le Pen

Dopo le accuse di Marine Le Pen – e dei suoi alleati -, è arrivata la replica dell magistratura.

Rémy Heitz, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha dichiarato a Rtl che “la giustizia non è politica, la decisione è giudiziaria, presa da tre giudici indipendenti e imparziali”, e che la sentenza “è stata emessa conformemente alla legge, in applicazione dei testi votati dalla rappresentanza nazionale”.

Sono quindi “inammissibili” gli “attacchi molto personali contro i magistrati e le minacce che potrebbero essere oggetto di procedimento penale“.

Cosa pensano i francesi

Ma cosa pensano della faccenda i cittadini francesi?

Ecco i risultati del sondaggio Elabe per Bfmtv:

42%: soddisfatto della sentenza

29%: insoddisfatto

29%: indifferente

Inoltre:

57%: dichiara che si tratti di una normale decisione giudiziaria, visti i fatti attribuiti a Marine Le Pen

42%: pensa che questa condanna sia stata influenzata dalla volontà di impedirgli di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027

Infine, il 68% ritiene giusta la regola dell’esecuzione provvisoria, ossia quella che ha portato all’ineleggibilità di Le Pen per 5 anni.