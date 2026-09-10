Perché Mario Giordano stasera conduce Dritto e Rovescio al posto di Paolo Del Debbio: non è la prima volta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mario Giordano torna alla guida di “Dritto e Rovescio” al posto di Paolo Del Debbio, fermato da una lieve indisposizione che lo tiene lontano anche da “4 di Sera”. Nella puntata di stasera su Rete 4 arriva il Presidente del Senato Ignazio La Russa, interpellato sullo scenario politico nazionale e internazionale, con ampio spazio dedicato anche al tema della sicurezza.

“Dritto e Rovescio”, perché conduce Mario Giordano

Cambio alla guida per il secondo appuntamento stagionale di “Dritto e Rovescio“. Giovedì 10 settembre il talk show di attualità di Rete 4 va in onda senza il suo conduttore abituale, Paolo Del Debbio.

Al suo posto per la puntata di stasera c’è Mario Giordano, volto noto della rete e padrone di casa nello studio di “Fuori dal Coro”.

Come sta Paolo Del Debbio

Del Debbio è stato fermato da una lieve indisposizione che lo costringe a saltare anche “4 di Sera”, il programma dell’access prime time che conduce dal 2024.

Non è la prima volta che i due conduttori si scambiano per motivi di salute. Già lo scorso 18 dicembre, durante l’ottava edizione del programma, Giordano aveva preso il timone dello studio a sorpresa.

“Non vi siete sbagliati, questo è proprio Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio solo che ha avuto un piccolo malanno di stagione” aveva scherzato Giordano. La notizia, come in questo caso, era stata comunicata anche sui canali social della trasmissione.

Un precedente simile si era già verificato il 22 settembre e il 12 dicembre, quando Giordano aveva sostituito il collega a “4 di Sera”, e ancora prima, il 15 febbraio 2024, quando a subentrare per un problema di salute era stato il giornalista Marcello Vinonuovo.

Le anticipazioni di stasera

Il programma, giunto alla nona edizione, va in onda ogni giovedì in prima serata dal 3 settembre, in diretta dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Nella puntata di questa sera, dopo l’intervista al vicepremier Matteo Salvini della settimana scorsa, il talk prosegue il suo filone di colloqui politici ospitando il Presidente del Senato Ignazio La Russa, chiamato a commentare lo scenario politico nazionale e internazionale, dalla vittoria elettorale in Germania del partito di estrema destra AfD fino all’attualità italiana.

Una finestra ampia sarà riservata anche al tema della sicurezza, con un approfondimento sul nuovo caso di cronaca verificatosi a Roma dopo i fatti di Torino, che ha coinvolto un cittadino straniero.

Mario Giordano e Paolo Del Debbio

Mario Giordano, nato ad Alessandria nel 1966, si è laureato in Scienze Politiche a Torino e ha iniziato come giornalista su testate cattoliche prima di approdare a Il Giornale. Debuttò in tv nel 1997 con “Pinocchio” di Gad Lerner, per poi dirigere Studio Aperto, Il Giornale e infine il Tg4 fino al 2018, anno in cui lanciò “Fuori dal Coro” su Rete 4.

Paolo Del Debbio, nato a Lucca nel 1958, laureato in Filosofia, ha lavorato in Fininvest ed è stato tra i fondatori di Forza Italia prima di dedicarsi al giornalismo e alla docenza universitaria allo IULM. In tv ha condotto “Mattino Cinque” e “Quinta Colonna”, approdando dal 2019 alla guida di “Dritto e Rovescio” e dal 2024 anche di “4 di Sera”.