Perché Mario Sechi è sotto scorta, la reazione dopo le minacce di morte: "Mia moglie e mia figlia incredule"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Mario Sechi è stato posto sotto scorta a causa delle minacce di morte da parte di esponenti anarchico-insurrezionalisti. In un editoriale, il direttore di Libero Quotidiano ha raccontato l’esperienza vissuta che “gli ha cambiato la vita in mezza giornata“, da quando cioè il questore Bruno Megale gli ha comunicato di essere sotto tutela. “Da quell’istante ho smesso di lagnarmi per la mia condizione futura di prigioniero-libero, ho guardato gli occhi di mia moglie e di mia figlia che erano con me e ascoltavano in silenzio, incredule”, ha scritto il giornalista.

Mario Sechi ha protestato sulla scorta

Come Sechi stesso racconta nell’articolo pubblicato il 28 maggio su Libero Quotidiano, inizialmente aveva protestato contro la decisione del prefetto Claudio Sgaraglia di porlo sotto tutela. “Non voglio la scorta, non l’ho mai chiesta, sollecitata, desiderata. Non fa parte del mio stile di vita”.

Quella che il direttore credeva una telefonata di routine legata a notizie o appuntamenti istituzionali, si è così rivelata un fulmine a ciel sereno. Sechi ha provato a rifiutare la scorta anche dinanzi al questore, giunto a casa sua per comunicargli una “minaccia diretta contro la sua persona”.

ANSA

“È gente pericolosa”, scrive Sechi evidenziando l’istante in cui ha deciso di accogliere suo malgrado la tutela delle forze dell’ordine. Il giornalista ripercorre quindi la vicenda che l’ha condotto a quell’istante.

Perché Mario Sechi è stato messo sotto scorta

Mario Sechi ha attirato le minacce di estremisti anarchici su di sé per via di alcuni editoriali incentrati sulla morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, avvenuta il 20 marzo scorso al parco degli Acquedotti di Roma.

I due anarchici rimasero coinvolti in un’esplosione mentre stavano confezionando un ordigno artigianale. Il direttore di Libero Quotidiano lo puntualizza anche nel suo ultimo articolo: “Appartenevano al ‘gruppo Cospito’. Per un cronista quelle parole sono la spia rossa che si accende”.

E ancora: “Alfredo Cospito è la star in prigione del movimento anarchico, nel 2006 partecipò a un attacco con ordigni davanti alla scuola allievi carabinieri di Fossano, nessuna vittima. Nel 2012 gambizzò l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. È un duro condannato al carcere duro. È la sua figura a ispirare gli anarchici italiani“.

Il pensiero alla moglie e ai figli

Sul finale, lo scritto di Sechi si fa più intimo e rivela lo stato di preoccupazione e sconcerto nei confronti della sua famiglia. “Ho guardato gli occhi di mia moglie e di mia figlia che erano con me e ascoltavano in silenzio, incredule”.

Il giornalista riferisce poi che, mentre il questore gli spiegava cosa sarebbe successo da lì in poi, “la mia mente stava da un’altra parte, con mio figlio che non era ancora rientrato a casa”.

Avevo commentato su Libero Quotidiano l’esplosione letale nel “Casale del Sellaretto”, è bastato questo per trasformarmi in un nemico della galassia anarchica.

Notizia in aggiornamento