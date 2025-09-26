Perché Netanyahu non vuole lo Stato Palestinese, cosa comporterebbe il riconoscimento per Israele

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Benjamin Netanyahu è tornato a ribadire la propria ferma opposizione contro il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il premier afferma che sarebbe una ricompensa ai terroristi di Hamas e un rischio per i cittadini dello Stato ebraico. Quel che Netanyahu non spiega è che, se la Palestina divenisse uno Stato a tutti gli effetti, diverrebbe anche membro dell’Onu e Israele si trasformerebbe in occupante di uno Stato sovrano, così come la Russia lo è dell’Ucraina.

Netanyahu: “Uno Stato ad Hamas come darlo a Al-Qaida”

Di fronte all’Assemblea generale dell’Onu, Benjamin Netanyahu ha affermato che sono i palestinesi a rifiutare una pacifica convivenza tra due Stati.

“I palestinesi non hanno mai voluto uno Stato palestinese accanto a Israele, ma al posto di Israele”, sono state le sue parole.

ANSA Netanyahu mostra la mappa di Israele e Palestina all’Onu

Netanyahu sottolinea come la soluzione a due Stati non sia “rigettata solo da Hamas, ma anche dall’Autorità Nazionale Palestinese”.

A creare il conflitto, secondo Netanyahu non è la mancanza di uno Stato palestinese, ma “la presenza e l’esistenza di uno Stato ebraico”.

Infine, il premier israeliano, nel messaggio trasmesso anche a Gaza, dichiara:

Dare uno stato ad Hamas a un miglio da Israele dopo il 7 ottobre è come dare uno stato ad Al-Qaida a un miglio da New York dopo l’11 settembre.

Cosa serve per il riconoscimento di uno Stato

Pur non esistendo regole vincolanti, la definizione di Stato si ritrova nella Convenzione di Montevideo del 1933.

Per essere uno Stato è necessaria una popolazione permanente, confini territoriali definiti, un governo e la capacità di entrare in relazione con gli altri Stati.

La Palestina non ha confini concordati a livello internazionale, è priva di aeroporto, esercito e di una Capitale ufficiale.

Non possiede neppure un territorio attiguo, in quanto la Cisgiordania, così come gran parte dei territori palestinesi, è occupata dall’esercito israeliano da quasi 60 anni.

Tuttavia, la Palestina è attiva in numerose missioni diplomatiche all’estero e possiede lo status di “Stato osservatore permanente” presso le Nazioni Unite.

Cosa comporterebbe per Israele uno Stato di Palestina

A oggi, circa il 78% dei membri Onu, ovvero 152 Paesi su 193 Stati membri, riconoscono formalmente la Palestina.

Il primo riconoscimento fu quello degli Stati dell’OLP, nel 1988, cui si aggiunsero numerosi Paesi di Africa, Asia e America Latina.

Nel 2014 la Svezia fu il primo Paese europeo occidentale a riconoscere la Palestina.

Dall’attacco di Gaza hanno riconosciuto lo Stato di Palestina anche Norvegia, Spagna, Irlanda, Slovenia, Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo, Francia, Belgio, Lussemburgo, Malta e molti altri.

Se lo Stato di Palestina venisse ufficialmente riconosciuto, non sarebbe più “osservatore” ma diverrebbe membro delle Nazioni Unite a tutti gli effetti.

L’occupazione di Israele si trasformerebbe dunque nell’occupazione militare di uno Stato sovrano.

Lo Stato ebraico andrebbe incontro a conseguenze che, così come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, spaziano da sanzioni economiche a limitazioni dei rapporti diplomatici.

Fino, nei casi più gravi, alla possibilità di una risposta militare degli altri Stati membri al fine di difendere il diritto internazionale.