Perché per Liliana Segre l'opera alla Prima della Scala è "scandalosa", Lady Macbeth tra violenza e molestie

“Sono preparata al balletto, all’opera per bambini ma quella di stasera è piuttosto scandalosa. Però mi interessa sempre”, queste le dichiarazioni di Liliana Segre in occasione della Prima della Scala di Milano. Sul grande palco va in scena l’opera Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk di Dmitrij Shostakovich. Per capire il motivo per cui la senatrice a vita abbia usato parole così importanti per lo spettacolo in corso dobbiamo scoprirne la trama. Tra espressionismo e verismo, l’opera – basata sul romanzo di Nikolaj Leskov – racconta una storia d’amore e morte, dove non mancano esplici riferimenti al sesso e alla violenza.

Il parere di Liliana Segre

Accolta da un grande applauso al suo arrivo, Liliana Segre ha riferito ai giornalisti accorsi per intervistarla che “è da quando avevo cinque anni che vengo alla Scala”.

Per questa occasione la senatrice ha riferito di aver “letto in anticipo che cosa sarei venuta a vedere e a sentire”.

Poi ha continuato: “Ho sempre interesse per quello che vedo alla Scala, che sento. Mi interessa. Poi, posso giudicare secondo il mio gusto, però alla base mi interessa l’opera”.

A proposito dell’opera che apre la stazione del prestigioso teatro milanese, ha detto: “Sono preparata al balletto, all’opera per bambini ma quella di stasera è piuttosto scandalosa. Però mi interessa sempre”. Perché Lady Macbeth è scandalosa?

Lady Macbeth di Dmitrij Shostakovich

Ispirata all’omonimo romanzo di Nikolaj Leskov, Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk di Dmitrij Shostakovich andò in scena per la prima volta nel 1934. Strutturata in quattro atti e nove scene, l’opera racconta la vicenda di Katerina L’vovna Izmajlova, una giovane donna della Russia zarista del XIX secolo.

Katerina si innamora di Sergej, il servo del suocero Boris Timofeevič Izmajlov. Tra i due scoppia la passione, e i due amanti decidono di uccidere Boris e suo figlio Zinovij Borisovič Izmajlov, marito di lei. Come ricostruisce il Corriere della Sera, tra le suggestioni e i momenti più alti dell’opera c’è un segmento della terza scena dell’atto 1, quando un amplesso tra Katerina e Sergej viene evidenziato da una musica che “accompagna” i movimenti, una tecnica che la critica americana ha definito pornofonia.

La Prima della Scala

Domenica 7 dicembre alla Scala di Milano è andata in scena la Prima, una rappresentazione-evento che ogni anno dà il via alla stagione degli spettacoli.

Tra i nomi eccellenti, sono ospiti Mahmood, la già citata Liliana Segre e l’attore Pierfrancesco Favino. Mancano, invece, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, entrambi occupati in impegni istituzionali.