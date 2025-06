Perché per Trump la sentenza della Corte Suprema sullo ius soli è una vittoria, cosa cambia negli Usa

Donald Trump esulta dopo che la maggioranza della Corte Suprema ha dato l’ok per permettere al presidente americano di prendere misure per applicare il suo controverso ordine sullo ius soli. La misura punta a mettere fine al diritto alla cittadinanza per nascita, che è da centinaia di anni una delle colonne della formazione stessa degli Stati Uniti d’America.

Ius soli, Trump esulta sulla decisione della Corte Suprema

La sentenza sullo ius soli è passata con sei voti favorevoli e tre contrari delle giudici liberal. Che cosa è stato deciso? Non è stata riconosciuta l’autorità dei giudici di bloccare a livello nazionale l’ordine esecutivo firmato da Trump.

Da rimarcare che le sentenze emesse per bloccare la misura del presidente possono valere soltanto per i gruppi e i soggetti che hanno presentato ricorso contro l’ordine, riferiscono dalla maggioranza conservatrice della Corte.

ANSA Donald Trump

Pur non entrando nel merito della costituzionalità della decisione di Trump di non dare ai figli di stranieri venuti alla luce sul suolo americano la cittadinanza italiana, come sancito dal 14mo emendamento, la sentenza della Corte è una cruciale vittoria per il tycoon in quanto la limitazione dell’autorità dei giudici federali nel fermare i suoi ordini potrà avere un’ampia applicazione.

La sentenza concederà a Trump di applicare la fine dello ius soli in alcune zone del Paese, anche mentre prosegue l’iter dei ricorsi legali contro la costituzionalità del provvedimento.

Nella decisione della maggioranza, la giudice Amy Coney Barrett, una dei tre giudici conservatori nominati da Trump nel corso del suo primo mandato, ha spiegato che “i tribunali federali non hanno un controllo generalizzato sull’esecutivo, ma risolvono casi e controversie con l’autorità che il Congresso gli ha concesso”.

Trump soddisfatto: “Grande vittoria”

Trump ha commentato con toni entusiasti la sentenza definendola una “grande vittoria”. “Anche la truffa dello ius soli è stata, indirettamente, colpita duramente”, ha scritto sul social Truth.

“È stata una grande decisione, vero? Una decisione straordinaria, di cui siamo molto felici”, ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca in sala stampa. E ancora: “Questa è una vittoria per la Costituzione, la separazione dei poteri e lo Stato di diritto”.

Secondo Trump, la sentenza “colpisce l’uso eccessivo delle ingiunzioni a livello nazionale che interferiscono con il normale funzionamento del potere esecutivo”.

Il presidente ha inoltre sostenuto che la sua amministrazione “è stata colpita da più ingiunzioni nazionali di quante ne siano state emesse in tutto il ventesimo secolo”. “Pensateci, l’intero ventesimo secolo, io”, ha rimarcato il tycoon.

Per Trump, quanto sancito dalla Corte Suprema, permetterà di procedere con “numerose politiche che sono state ingiustamente bloccate a livello nazionale”.

Gli effetti della sentenza

La sentenza avrà effetti “sulla questione sul diritto di cittadinanza per nascita, sullo stop ai fondi per le città rifugio, lo stop ai fondi per i rifugiati, il congelamento dei finanziamenti non necessari, lo stop dei soldi dei contribuenti per i cambiamenti di genere e molte altre priorità per il popolo americano”.

“Ne abbiamo così tante, io ho un’intera lista”, ha continuato Trump, sottintendendo alle misure presenti in ordini esecutivi che sono stati fermati da ingiunzioni dei giudici per sospetta incostituzionalità.