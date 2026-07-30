Perché Pier Silvio Berlusconi ha ringraziato Maria De Filippi per gli ascolti record di Temptation Island

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’ultima puntata della stagione di Temptation Island ha fatto esultare Mediaset e Pier Silvio Berlusconi grazie agli ascolti record. L’amministratore delegato dell’azienda di Cologno Monzese ha esaltato anche il lavoro di Maria De Filippi, a capo della società di produzione – la Fascino PGT – in collaborazione con Banijay Italia.

Gli ascolti record

La puntata conclusiva della 15^ stagione di Temptation Island ha segnato l’ennesimo record del programma.

Stando ai dati della total audience, gli ascolti hanno registrato uno share pari al 36,6%, con 4.484.000 spettatori sintonizzati. Benissimo il dato sui giovani tra i 15 e i 19 anni.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha elogiato il team dietro al successo del programma: "I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale".

"Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell’attenzione del Paese. Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria illuminazione di tutta l’offerta Mediaset", ha aggiunto.

E ancora: "Nelle ultime settimane il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record per un broadcaster anche a livello internazionale".

Il legame tra Temptation Island e Maria De Filippi

Temptation Island è prodotta da Fascino PGT, società di Maria De Filippi, in collaborazione con Banijay Italia.

La prima edizione, che si chiamava Vero amore, era andata in onda nel 2005, condotta proprio da Maria De Filippi.

Nel 2014 venne prodotta la seconda edizione, col nome attuale, condotta da Filippo Bisciglia, rimasto alla guida ininterrottamente fino all’ottava.

La nona, nel 2020, venne condotta da Alessia Marcuzzi.

Nel 2021, la decima edizione era tornata a Bisciglia: l’ultima prima del mancato rinnovo del contratto del format, momentaneamente cancellato.

Nel 2023 è stata trasmessa l’undicesima edizione, ancora condotta da Bisciglia così come la numero 14 e la numero 15, l’ultima, quella dei record.