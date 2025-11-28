Perché Propaganda Live non va in onda venerdì 28 novembre 2025, l'annuncio della trasmissione di Diego Bianchi
Il programma di La 7 Propaganda Live non andrà in onda a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti ancora in corso
Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in onda ogni venerdì sera su La 7, non andrà in onda. L’annuncio è stato dato dal profilo X (ex Twitter) della trasmissione. Nel post, la produzione spiega che la causa dell’annullamento della puntata è lo sciopero nazionale dei giornalisti indetto per il 28 novembre.
Salta Propaganda Live
L’account X (Twitter) di Propaganda Live ha annunciato che la trasmissione non andrà in onda questa sera, venerdì 28 novembre, a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti.
La trasmissione tornerà in onda la prossima settimana, venerdì 5 dicembre, all’orario regolare di messa in onda, le 21:15.
Diego Bianchi
Propaganda Live va in onda su La 7 dal 2017 ed è condotta da Diego Bianchi, in arte Zoro.
Ha un format molto simile a un’altra trasmissione di Bianchi, Gazebo, andata in onda su Rai 3 dal 2013 al 2017.
Lo sciopero dei giornalisti
Come detto, la ragione per cui Propaganda Live non andrà in onda nella serata di oggi è legata allo sciopero dei giornalisti, proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa, il principale sindacato di categoria.
I giornalisti si sono mobilitati per chiedere il rinnovo del contratto, che è scaduto nel 2016.
Alcune redazioni criticano anche le loro testate, per i tagli degli ultimi anni, legati alla crisi del modello pubblicitario di molti giornali.
In altri casi, alcuni giornalisti si sono espressi in modo critico contro lo stesso sindacato, accusato di essersi mosso troppo tardi per il rinnovo per non rischiare di intaccare alcuni privilegi accumulati negli anni dalla categoria e oggi considerati anacronistici.
Gli altri programmi saltati a causa dello sciopero
Propaganda Live non è l’unico programma saltato a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti di venerdì 28 novembre.
Diverse trasmissioni della Rai non sono andate in onda a causa della mobilitazione, a partire dai telegiornali, che hanno ridotto il numero e la durata delle edizioni giornaliere.
Sono poi saltati anche altri programmi che impiegano molti giornalisti nella loro realizzazione, come Agorà, Storie Italiane e La Vita in Diretta.