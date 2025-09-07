Perché Roberto Vannacci divide la Lega, il piano del generale e lo scontro in Lombardia e Toscana

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il “fattore Vannacci” non piace a tutti nella Lega: il diretto interessato, europarlamentare e vicesegretario del Carroccio, forte del suo consenso personale, spinge per diffondere la propria visione all’interno del partito generando però tensioni crescenti con la dirigenza in Lombardia, Veneto e Toscana. L’accusa all’ex generale, oggi in pensione, è quella di un eccesso di protagonismo e di azioni che esulano dalla linea ufficiale del partito.

Roberto Vannacci spacca la Lega

Mentre Roberto Vannacci porta avanti i suoi valori, sono diversi i maggiorenti della Lega che storcono il naso.

Il commento più duro è arrivato dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, generalmente pacato nelle reazioni e misurato nel linguaggio: “Col ca**o… che vannaccizzano la Lega!”, ha detto.

IPA

Roberto Vannacci

E in Lombardia si è registrato un piccolo “sgarbo” fra colleghi di partito: Vannacci ha promosso alcuni incontri senza informare le strutture locali. Fra tali incontri, qualcuno si è svolto in provincia di Varese, terra natale di Attilio Fontana.

Anche Luca Zaia, il “Doge” del Veneto, aveva invitato Vannacci a “fare il leghista”. E in Toscana la deputata europea Susanna Ceccardi ha stigmatizzato il protagonismo vannacciano nel lavoro di predisposizione delle liste che dovranno essere presentate per le imminenti elezioni regionali: “Qui ci sono militanti, non truppe”, ha detto rifacendosi al lessico militare.

Vannacci fa proselitismo politico

L’ex generale, dal canto suo, non nasconde di voler utilizzare la propria visibilità e il proprio movimento “Il mondo al contrario” per fare proselitismo politico.

“Vannacci – ha dichiarato ‘Mr 500mila preferenze‘ parlando in terza persona – porta la propria esperienza, i propri ideali, i propri principi all’interno di un partito politico e cerca più adepti possibile. Non vedo perché non si debba parlare di vannaccizzazione o di vannaccismo”.

E ancora: “Ogni persona che entra all’interno di una istituzione, di una società, porta quanto di meglio può portare. Porta la propria esperienza, i propri ideali, i propri principi e tenta di diffonderli all’interno dell’organizzazione alla quale appartiene. Lo fanno gli ingegneri, lo fanno gli architetti, lo fanno gli economisti. E perché non lo dovrebbe fare anche Vannacci?”.

L’ex generale tira dritto

Roberto Vannacci, intanto, tira dritto. D’altra parte, nella sua lunga carriera non è stato fermato dai vertici militari quando denunciava il caso uranio impoverito, non è stato fermato dalla stampa progressista che ha attaccato ogni capitolo del libro che l’ha reso famoso, non è stato fermato dalle contestazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto né dalla sospensione lunga 11 mesi.

Oggi, pare, non sembra volersi fermare neppure di fronte ai malumori interni al partito che l’ha accolto.