Perché Stefania Nobile e Wanna Marchi sono state premiate in Campidoglio, polemica per il riconoscimento

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono state premiate il 23 settembre nella Protomoteca del Campidoglio per i loro libri. Il riconoscimento, però, è privato e non riconducibile a Roma Capitale. La scelta di incensare le due donne ha comunque provocato dure reazioni sui social, con il dibattito sul loro passato giudiziario tornato inevitabilmente a galla.

Wanna Marchi e Stefania Nobile premiate

Il 23 settembre 2026 Marchi e Nobile sono state premiate nella Sala della Protomoteca del Campidoglio nell’ambito della seconda edizione del P.I.C. – Premio Internazionale della Cultura, iniziativa dedicata a personalità del mondo della letteratura, dell’arte, dello spettacolo e dell’impegno sociale.

A Stefania Nobile è stato assegnato il riconoscimento per il libro “Vendere… cara la pelle”, pubblicato nel 2026 e incentrato sulla sua vicenda personale. Alla madre Wanna Marchi è invece andato un premio legato al volume “La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente: l’unica misura è l’amore”, libro di ricette pubblicato anch’esso quest’anno.

ANSA

Le polemiche social

La cerimonia ha rapidamente generato discussioni sui social, soprattutto per l’accostamento tra i nomi delle due donne, il termine “cultura” inserito nella denominazione del premio e la scelta di una sede prestigiosa come il Campidoglio.

Tra i commenti comparsi online c’è stato anche chi ha faticato a credere alla notizia, pensando fosse una bufala. “Ecco il livello che abbiamo raggiunto in fatto di cultura in Italia” ha scritto un utente su Facebook. “Complimenti soprattutto alle istituzioni che l’hanno accolta”. Stefania Nobile ha risposto direttamente alla provocazione con poche parole: “Fattene una ragione”.

Il Campidoglio non c’entra

È però necessario un distinguo. Il premio consegnato a Wanna Marchi e figlia non è istituito da Roma Capitale, e la manifestazione non risulta riconducibile al Comune di Roma.

L’iniziativa è stata ideata dall’editore Alessandro Gian Maria Ferri insieme al presidente Silvestro Mucillo, ed è arrivata nel 2026 alla sua seconda edizione, con la partecipazione di oltre 200 persone.

La presenza nella sala della Protomoteca, quindi, non significa che Wanna Marchi e Stefania Nobile abbiano ricevuto un’onorificenza ufficiale da Roma Capitale. Il Campidoglio dispone infatti di una procedura specifica per la concessione delle proprie sale anche a soggetti esterni.

Il Comune spiega che chi vuole utilizzare questi spazi deve presentare una richiesta corredata, tra le altre cose, da una descrizione dei contenuti dell’evento, dei relatori, dei partecipanti e della scaletta degli interventi. L’utilizzo delle sale prevede inoltre il pagamento delle tariffe stabilite dall’amministrazione.

La vicenda giudiziaria di Wanna Marchi e Stefania Nobile

Il passato giudiziario delle due donne risale alla vicenda delle televendite e alla vendita di prodotti presentati come capaci di risolvere problemi attraverso presunte proprietà miracolose. Il procedimento si concluse con una condanna definitiva della Cassazione il 4 marzo 2009: 9 anni e 6 mesi per Wanna Marchi e 9 anni, 4 mesi e 9 giorni per Stefania Nobile, per associazione a delinquere finalizzata alla truffa.

Stefania Nobile terminò l’espiazione della condanna relativa a quel procedimento nell’ottobre 2013. Wanna Marchi, invece, concluse la pena nel novembre 2015: all’epoca era affidata ai servizi sociali e ottenne la liberazione anticipata, con la cessazione anche delle pene accessorie.