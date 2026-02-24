Perché Tommaso Paradiso ha la mano fasciata a Sanremo 2026, "fatto un disastro, me la sono spaccata in due"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tommaso Paradiso ha esordito al Festival di Sanremo 2026 con la mano sinistra fasciata, suscitando curiosità sui social. Il cantautore ha raccontato di aver inciampato di notte su un giocattolo della figlia Anna, finendo contro il vetro di una finestra. L’incidente domestico gli ha causato una ferita curata con punti di sutura interni ed esterni, ma non gli ha impedito di fare il suo esordio all’Ariston come artista in gara.

Paradiso, esordio con mano fasciata

Un piccolo incidente domestico non ha fermato Tommaso Paradiso dall’arrivare al Festival di Sanremo 2026 pronto a esibirsi sul palco del Teatro Ariston con il brano “I Romantici”, ma ha reso il suo debutto sicuramente particolare.

Il cantautore si è presentato sul palco con una mano fasciata, la sinistra, destando curiosità e preoccupazione tra fan e addetti ai lavori.

ANSA

Il motivo era stato già chiarito in giornata al magazine Chi dal diretto interessato. “Ho fatto un disastro” ha raccontato Paradiso, spiegando che la lesione è avvenuta in casa. “Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia”, ha detto riferendosi alla piccola Anna, nata nell’aprile 2025.

L’incidente alla mano

Cadendo, Tommaso Paradiso si sarebbe appoggiato con forza a un vetro della finestra, “spaccandosi la mano in due” come da lui stesso raccontato. L’episodio ha richiesto punti di sutura sia all’interno sia all’esterno della ferita.

Paradiso ha commentato con ironia: “Devo ancora calcolare bene le distanze e gli spazi ora che c’è lei”, facendo riferimento alla sua nuova esperienza da papà.

La canzone presentata a Sanremo 2026

Tommaso Paradiso è alla sua prima partecipazione come concorrente in gara a Sanremo, con il brano “I Romantici”, inserito tra le canzoni dei 30 Big in competizione.

Il pezzo, scritto insieme a Davide Petrella e prodotto da Davide Simonetta, è descritto dallo stesso artista come una dedica d’amore “scritta di getto” e pensata per tutte le persone a cui vuole bene, in particolare la sua compagna Carolina Sansoni e la figlia Anna.

La canzone è una ballad intensa che parla di sentimenti autentici e riflessioni personali, con riferimenti autobiografici, tra cui l’intenzione di non ripetere “gli errori di mio padre”, come raccontato da Paradiso nelle interviste di presentazione.

Il cantautore romano arriva sul palco dell’Ariston dopo anni di successi con i Thegiornalisti e una lunga carriera da solista. In passato era stato ospite nel 2018 per un duetto con Gianni Morandi, ma per la prima volta affronta la competizione con un brano completamente suo.