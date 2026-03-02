Perché Trump ha attaccato l'Iran con Israele, quanto può durare la guerra e chi prenderà il posto di Khamenei

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gli Stati Uniti e Israele, su ordine dei loro leader Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno attaccato al “cuore” l’Iran. La Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa. Il Medio Oriente è così tornato a essere una polveriera. Il tycoon ha riferito che l’offensiva durerà circa 4 settimane e ha esortato le forze iraniane a deporre le armi e il popolo a ribellarsi contro il proprio governo. Nel frattempo si è aperto il capitolo relativo alla successione di Khamenei.

Perché Trump ha attaccato l’Iran con Israele: edifici distrutti, morti e feriti

L’Iran ha risposto all’attacco lanciando missili balistici e droni contro obiettivi e alleati statunitensi in tutta la regione, prendendo di mira Israele, Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Giordania.

Domenica, Israele ha dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi al “cuore di Teheran”. Trump ha dichiarato che l’obiettivo dell’operazione è “garantire che l’Iran non ottenga un’arma nucleare”. L’offensiva ha avuto inizio sabato, quando si sono registrate esplosioni in vaste aree del Paese.

ANSA

Video divulgati sui social mostrano detonazioni e colonne di fumo in diverse aree iraniane, tra cui la capitale Teheran, oltre a Karaj, Isfahan e Qom e Kermanshah.

Tra gli obiettivi colpiti da Usa e Israele ci sono strutture del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), sistemi di difesa aerea, siti di lancio di missili e droni, e basi aeree militari.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno spiegato che circa 200 caccia hanno preso parte a un “attacco esteso contro l’apparato missilistico e i sistemi di difesa” nell’Iran occidentale e centrale.

In Iran c’è inoltre un blackout quasi totale di Internet, fatto che rende difficile ottenere informazioni affidabili e aggiornate sull’evoluzione del conflitto.

L’Organizzazione dell’Aviazione Civile iraniana ha dichiarato che lo spazio aereo rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Secondo la Mezzaluna Rossa, sabato oltre 200 persone sono decedute e più di 700 sono rimaste ferite nel Paese. Almeno 153 sono morte in un’esplosione in una scuola.

Fonti di intelligence e militari citate da CBS News hanno parlato di una quarantina di funzionari iraniani uccisi durante gli attacchi.

Le IDF hanno indicato tra i morti sette alti funzionari della difesa iraniana, tra cui il segretario del Consiglio di Difesa Ali Shamkhani, il ministro della Difesa generale di brigata Aziz Nasirzadeh e il comandante dell’IRGC generale Mohammad Pakpour.

L’esercito israeliano ha riferito che l’offensiva di sabato ha “aperto la strada verso Teheran”, mentre quella di domenica si è concentrata sulla parte centrale della città, dove sarebbero stati distrutti centri di comando e infrastrutture militari.

Trump ha inoltre sostenuto che nove navi iraniane sono state affondate e che i quartier generali navali sono stati rasi al suolo. L’IRGC ha nominato un nuovo comandante in capo, Ahmad Vahidi.

La reazione dell’Iran

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato Israele e gli Stati Uniti di aver dato inizio a una guerra “totalmente non provocata, illegale e illegittima”.

“Le nostre potenti forze armate sono pronte per questo giorno e insegneranno agli aggressori la lezione che meritano”, ha digitato su X.

Dopo la morte della Guida Suprema, l’Iran ha reagito lanciando attacchi su larga scala con missili balistici e droni contro alleati e obiettivi statunitensi nel Golfo.

In Israele è stata distrutta una sinagoga nella città di Beit Shemesh, dove almeno nove persone sono morte. Altre 450 sono rimaste ferite.

Qatar, Bahrain, Giordania e Kuwait, che ospitano basi militari statunitensi, hanno riferito di aver intercettato missili diretti verso i loro territori. I detriti caduti avrebbero causato danni diffusi. Anche Oman e Arabia Saudita sono stati presi di mira.

Tre persone sono decedute negli Emirati Arabi Uniti, dove porti e aeroporti sono stati colpiti, e una in Kuwait. Il Pentagono ha dichiarato che tre militari americani hanno perso la vita in combattimento e altri cinque sono rimasti gravemente feriti.

Il Comando Centrale USA (Centcom) ha affermato di aver “difeso con successo centinaia di attacchi missilistici e con droni effettuati dall’Iran”.

La missione navale dell’UE nella regione, EUNAVFOR ASPIDES, ha riferito che l’IRGC ha inviato messaggi radio alle navi avvertendo che “nessuna nave è autorizzata a transitare nello Stretto di Hormuz”, da cui passa circa il 20% delle spedizioni globali di petrolio e gas. L’UE rafforzerà la propria presenza nel Mar Rosso, nel Golfo e nell’Oceano Indiano con ulteriori navi, ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas.

Il successore di Khamenei: che cosa potrebbe accadere ora

Domenica Alireza Arafi è stato nominato Guida Suprema ad interim. In Iran, la selezione di una nuova Guida Suprema non avviene attraverso voto diretto, ma tramite un organismo composto da 88 alti religiosi noto come Assemblea degli Esperti.

I membri sono eletti con voto diretto ogni otto anni. Secondo la Costituzione iraniana, questi religiosi devono decidere la nuova Guida Suprema in tempi rapidi, ma ciò, in questo momento, potrebbe non avvenire per motivi di sicurezza mentre il Paese è sotto attacco.

Non esiste un erede designato e la selezione è frutto di un delicato bilanciamento di autorità teologica, fedeltà politica e sostegno dei centri di potere.

Nel frattempo, a guidare la transizione saranno il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e due alti funzionari, come confermato dal capo del consiglio supremo di sicurezza, Ali Larijani. I due funzionari in questione sono il capo della magistratura Gholamhossein Mohseni Ejei e un membro del consiglio giudiziario del Paese.

Ali Larijani, che secondo i media è il candidato più forte a succedere ad Ali Khamenei, ha dichiarato alla televisione di Stato che verrà formato un consiglio direttivo temporaneo per guidare il Paese nel corso della transizione.

“Il processo di formazione del consiglio – ha spiegato – inizierà oggi, in conformità con l’articolo 111 della Costituzione, che riguarda la morte o la destituzione del leader. Il consiglio sarà composto dal presidente, Masoud Pezeshkian, dal capo della magistratura, Gholamhossein Ejei, e da uno dei giuristi islamici membri del Consiglio dei Guardiani, che saranno nominati dal Consiglio di Opportunità, fino alla presentazione del nuovo leader” da parte dell’Assemblea degli Esperti.

Altri due nomi che potrebbero subentrare nel ruolo di Guida Suprema sono quelli di Hassan Rouhani e Hassan Khomeini. Il primo, ex presidente e religioso moderato, è critico verso l’attuale linea conservatrice ed ha un lungo curriculum istituzionale.

Hassan Khomeini, nipote del fondatore della Repubblica islamica, può giocarsi le carte della legittimità dinastica e della formazione religiosa di alto livello. Inoltre è vicino ai Pasdaran sui temi strategici ed è un sostenitore dell’“Asse della Resistenza”.

Non è nemmeno da scartare l’ipotesi di Mojtaba Khamenei, figlio della Guida Suprema deceduta. Tuttavia una successione ereditaria entrerebbe in conflitto con la tradizione sciita e con i principi anti-monarchici della Rivoluzione islamica.

Un’analisi di Iranwire ha fatto emergere il nome di Mohammad Mehdi Mirbagheri, membro dell’Assemblea degli Esperti e ritenuto un esponente dell’ala più ideologica e intransigente sul fronte politico.

Aerei, migliaia di voli cancellati

Migliaia di voli sono stati cancellati da e per la regione. Si è di fronte a una delle più gravi interruzioni del traffico aereo globale dalla pandemia di Covid.

Wizz Air ha sospeso i voli fino al 7 marzo verso Israele, Dubai e Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, Amman in Giordania e in Arabia Saudita fino a martedì. British Airways ha cancellato i voli per Tel Aviv e Bahrain fino a mercoledì.

Swiss International Air Lines ha fatto sapere che, insieme alle compagnie del gruppo Lufthansa, sospenderà i voli per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran fino al 7 marzo.

L’autorità dell’aviazione del Kuwait ha sospeso tutti i voli per l’Iran fino a nuovo avviso.

Emirates ha temporaneamente sospeso le operazioni da e per Dubai. Anche Lufthansa, Air India, Virgin Atlantic e Turkish Airlines hanno annunciato cancellazioni.

Alcuni Paesi della regione, tra cui Iraq e Giordania, hanno chiuso il proprio spazio aereo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di averlo chiuso “parzialmente e temporaneamente” a titolo precauzionale.