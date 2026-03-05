Perché Trump ha licenziato il segretario alla sicurezza interna Kristi Noem via social, al suo posto Mullin

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Donald Trump ha licenziato Kristi Noem e lo ha fatto via social. Con un post su Truth, infatti, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sollevato dal suo incarico il segretario alla sicurezza interna. Senza tanti giri di parole, il tyconn ha anche annunciato il successore, il senatore Markwayne Mullin.

Kristi Noem licenziata via social

Kristi Noem è la prima segretaria dell’amministrazione Trump a essere licenziata.

L’annuncio è arrivato direttamente tramite un post su Truth del presidente degli Stati Uniti anche se già da diverse ore circolavano voci del possibile licenziamento.

ANSA

Donald Trump ha ringraziato Noem, annunciando che le sarà assegnato un ruolo inedito e tutto nuovo, quello di “inviata speciale per lo Scudo delle Americhe”.

Perché Trump ha licenziato Kristi Noem

L’ormai ex segretario alla sicurezza interna Kristi Noem ha pagato a caro prezzo quanto detto in udienza alla Camera dei rappresentanti.

Criticata, anche dai Repubblicani, per un contratto pubblicitario assegnato dal suo dipartimento in modo poco trasparente, la Noem aveva detto che Trump ne era a conoscenza.

E poi non aveva saputo dare risposte adeguate in merito all’uccisione, a gennaio, di due manifestanti da parte degli agenti del suo dipartimento durante le proteste in Minnesota.

Mullin al posto di Kristi Noem

Il ruolo di segretario alla Sicurezza nazionale, con il delicato compito di gestione delle operazioni anti-immigrazione, passa così di mano.

Al posto di Kristi Noem Trump ha annunciato la nomina di Markwayne Mullin, senatore dell’Oklahoma.

Markwayne Mullin assumerà ufficialmente il nuovo incarico a partire dal 31 marzo.

Chi è Kristi Noem

Classe 1971, Kristi Noem è originaria del South Dakota, di cui è stata governatrice dal 2019 al 2025.

Considerata una fedelissima di Trump, la 53enne è nota per le sua posizioni negazioniste sul clima e per aver rifiutato il confinamento durante la pandemia.

Noem ha sempre difeso posizioni ultraconservatrici su temi come l’aborto, le armi da fuoco e l’immigrazione.

Diventata un simbolo dell’intransigenza di Trump contro l’immigrazione irregolare, i democratici alla Camera del Congresso americano avevano minacciato (se non fosse stata licenziata) di avviare l’impeachment contro di lei dopo le violenze dell’Ice.